Прима-балерина ГАБТ Ольга Смирнова поставит балет "Идиот" по Достоевскому

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова планирует поставить балет "Идиот" по произведению Достоевского. Об этом она рассказала в четверг в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лауреатами премий главы государства для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

"Благодаря Вашей премии я могу осуществить свою давнюю мечту - к 200-летию великого русского писателя Федора Достоевского [отмечается в этом году - прим. ТАСС] осуществить постановку балета по его роману "Идиот" и сыграть в этом балете главную женскую роль", - рассказала Смирнова.

По ее словам, команда, которая будет работать над постановкой, уже собрана. Это хореограф и режиссер Анжелика Холина, премьер Большого театра Денис Савин и приглашенный премьер Большого театра Иван Васильев.

"Сейчас мы находимся на этапе выбора сценической площадки. Конечно, хочется, чтобы это была какая-то значительная площадка, соответствующая масштабу этого мероприятия. И лично от себя я бы хотела бы Вас попросить поддержать эту инициативу и, возможно, через министерство культуры включить эту постановку в план юбилейного года", - обратилась балерина к главе государства.

Путин обещал поддержать проект. "Хорошо. Надо внимательно на это посмотреть, но, конечно, это большая очень работа. Я попрошу Владимира Ильича [Толстого, советника президента РФ по культуре - прим. ТАСС] посмотреть это и соответствующее предложение представить. Вам - успехов", - сказал президент.