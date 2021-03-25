Путин поручил проработать организацию русскоязычного песенного конкурса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение свей администрации и кабмину представить предложения по проведению русскоязычного песенного конкурса.

В четверг во время встречи главы государства с лауреатами премий в области культуры и искусства к Путину обратился пианист Олег Аккуратов. Артист заметил, что сейчас на музыкальных конкурсах преобладают песни на английском языке, и предположил, что в этой сфере не хватает русскоязычных конкурсов.

"Обязательно подумаем над этим. Прошу коллег в правительстве, в администрации представить соответствующие предложения", - отреагировал Путин на слова пианиста. Глава государства добавил, что идея проведения русскоязычного песенного конкурса кажется ему важной и масштабной.

Также на мероприятии прозвучал тезис о том, что людям с ограничениями по здоровью сложнее добиться успеха. Комментируя это, Путин провел параллель с выступлениями паралимпийцев. "Видим, что вроде чуть-чуть сложнее, а на самом деле не чуть-чуть. А результаты такие, что дай бог каждому человеку, у которых нет никаких ограничений по здоровью", - заметил он. Президент заверил, что власти будут делать все, чтобы музыканты с инвалидностью получали необходимую поддержку.