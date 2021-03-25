Умерла сыгравшая королеву в "Двенадцати месяцах" актриса Лиана Жвания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Актриса Лиана Жвания, исполнившая роль Королевы в знаменитом советском фильме "Двенадцать месяцев", умерла на 72-м году жизни. Об этом сообщается в четверг на сайте петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева, где артистка прослужила почти полвека.

"25 марта в возрасте 71 года после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Лиана Жвания", - говорится в сообщении театра.

В ТЮЗе имени Брянцева Жвания служила с 1972 года, придя в театр выпускницей Мастерской Зиновия Корогодского. Всенародную известность ей принесла роль Королевы в советском фильме режиссера Анатолия Граника "Двенадцать месяцев".

В театре рассказали, что в последние годы актриса выходила на сцену в спектаклях "Записки А. И. Поприщина", "Иудушка из Головлева", "Поллианна" и "Сказка о потерянном времени". В 2012 году за роль Евпраксиньюшки в спектакле "Иудушка из Головлева" в постановке Георгия Васильева актриса была удостоена премии "Золотой софит".

Среди знаковых ролей артистки - работы в спектаклях "Наш цирк", "Наш Чуковский", "Конек-Горбунок", "Комедия ошибок", "Ундина", "Обещание на рассвете" и многих других.

"Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, ее коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы", - сказали в театре.

О дате и месте прощания с Лианой Жванией в театре объявят позже.