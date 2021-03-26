Партизан, покоритель Сибири и любимый всеми генерал: главные роли Алексея Булдакова

Алексей Булдаков увлекался театром с детства, но актерскую профессию выбрал не сразу. После службы в армии он отправился работать на тракторный завод, однако, по признаю самого актера, мысли о сцене его не оставляли, и Булдаков все-таки решил вернуться в театр. Артист всегда подчеркивал, что пошел в актеры не из-за славы и гонораров, хотя в молодости его это и привлекало, а потому, что считал это своим настоящим призванием. Безусловно, большинству зрителей актер запомнился по хара́ктерной роли генерала Иволгина в фильме "Особенности национальной охоты", к которой он не раз возвращался. Однако помимо мудрого Михалыча Булдаков воплотил в кино и на сцене более сотни ролей в совершенно разных жанрах.
"Сквозь огонь" (1982)
Еще будучи совсем молодым, Булдаков решил уйти из Рязанского областного театра драмы и попытать удачу на студии "Ленфильм". Получить роль ему удалось далеко не сразу, и актеру приходилось ночевать на вокзале (впоследствии он использует этот опыт для работы над своим персонажем в сериале "Москва. Три вокзала"). Но все-таки его старания на студии не пропали даром — Булдакову доверили главную роль в фильме Леонида Макарычева "Сквозь огонь".
Действие картины происходит в начале Великой Отечественной войны. "Сквозь огонь" рассказывает историю маленького Павлика, чью мать арестовывают немцы, и он отправляется пешком в родной Ленинград в надежде самому дойти до дома. По дороге Павлик попадает в отряд партизан. Бывший участковый милиционер Савелий в исполнении Булдакова принимает мальчика в свой отряд и помогает ему вернуться домой.
"Семен Дежнев" (1983)
Удачная работа в фильме "Сквозь огонь" принесла Булдакову еще одну главную роль. В картине Николая Гусарова, который хотел увековечить память о русских первопроходцах, актер сыграл исследователя, моряка и первооткрывателя новых сибирских земель Семена Дежнева. Он не только открыл путь из Северного Ледовитого океана в Тихий, но и обнаружил пролив, отделяющий Азию от Северной Америки, за 80 лет до Витуса Беринга.
Фильм начинается с того, что молодой Дежнев просит руки дочери богатого купца, но тот ставит ему условие: он готов отдать за Дежнева свою дочь, только если молодой человек поедет в Сибирь и разбогатеет. Семен исполняет волю купца, но обратно за невестой не возвращается, посвятив свою жизнь изучению новых земель.
"Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки" (1995, 1998)
Комедия Сергея Рогожкина об отдыхе на природе начинается с того, что финн Райво (Вилле Хаапасало) решает отправиться мужской компанией на охоту, чтобы на своем опыте лучше узнать и понять русские традиции. Вскоре он быстро понимает, что большинство обычаев связаны с водкой, а охота — это дело десятое. Главным кладезем мудрости, который может не только правильно произнести тост, но и рассказать про особенности русской души и характера, для иностранца и всех остальных участников действа становится генерал Алексей Михайлович Иволгин в исполнении невозмутимого Булдакова. Картина, по структуре напоминающая обычную комедию положений, наполнена отсылками к русской классике, аллюзиями и парадоксами, которые превратили ее в настоящую фантасмагорию. Фильм получил премию "Ника", специальный приз жюри на Международном кинофестивале в Карловых Варах и приобрел большую популярность среди зрителей, поэтому продолжение не заставило себя ждать.
Через два года вышли "Особенности национальной рыбалки", где Михалыч заставлял незадачливых рыбаков лепить пельмени. Оба фильма полны запоминающихся эпизодов, которые народ растащил на цитаты, а Булдаков стал известен на всю Россию. Сам актер считал, что это безусловно запоминающаяся, но уж больно хара́ктерная роль "подпортила" ему карьеру, так как режиссеры не хотели брать его в новые проекты из-за ассоциаций, которые Булдаков вызывал у зрителя. К генералу Иволгину артисту пришлось вернуться далеко не один раз — Михалыч встречается не только в серии картин про особенности русских традиций, но и в других фильмах 90-х и 2000-х.
"Я русский солдат" (1995)
Фильм Андрея Малюкова рассказывает про героическую оборону Брестской крепости от лица молодого выпускника училища, лейтенанта Коли Плужникова, которому за одну ночь приходится повзрослеть и без какого-либо опыта участия в реальном бою принять на себя командование обороной. Правда, далеко не все бойцы обладают такой же самоотверженностью, что и Плужников, и готовы жертвовать собой в бою. В подвале крепости он находит прячущихся солдат и упрекает их за бездействие. Кого-то слова лейтенанта пугают, а кого-то, наоборот, вдохновляют на подвиг. Старшина Степан Матвеевич в исполнении Булдакова бросается в бой и практически сразу получает ранение в ногу, которое перерастает в гангрену. Тогда старшина решает пожертвовать собой и со связкой гранат атакует немецких солдат. По воспоминаниям режиссера, чтобы получить роль, Булдаков прошел жесткие актерские пробы и выиграл в честном бою.
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