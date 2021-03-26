Партизан, покоритель Сибири и любимый всеми генерал: главные роли Алексея Булдакова

Алексей Булдаков увлекался театром с детства, но актерскую профессию выбрал не сразу. После службы в армии он отправился работать на тракторный завод, однако, по признаю самого актера, мысли о сцене его не оставляли, и Булдаков все-таки решил вернуться в театр. Артист всегда подчеркивал, что пошел в актеры не из-за славы и гонораров, хотя в молодости его это и привлекало, а потому, что считал это своим настоящим призванием. Безусловно, большинству зрителей актер запомнился по хара́ктерной роли генерала Иволгина в фильме "Особенности национальной охоты", к которой он не раз возвращался. Однако помимо мудрого Михалыча Булдаков воплотил в кино и на сцене более сотни ролей в совершенно разных жанрах. "Сквозь огонь" (1982) Еще будучи совсем молодым, Булдаков решил уйти из Рязанского областного театра драмы и попытать удачу на студии "Ленфильм". Получить роль ему удалось далеко не сразу, и актеру приходилось ночевать на вокзале (впоследствии он использует этот опыт для работы над своим персонажем в сериале "Москва. Три вокзала"). Но все-таки его старания на студии не пропали даром — Булдакову доверили главную роль в фильме Леонида Макарычева "Сквозь огонь". Действие картины происходит в начале Великой Отечественной войны. "Сквозь огонь" рассказывает историю маленького Павлика, чью мать арестовывают немцы, и он отправляется пешком в родной Ленинград в надежде самому дойти до дома. По дороге Павлик попадает в отряд партизан. Бывший участковый милиционер Савелий в исполнении Булдакова принимает мальчика в свой отряд и помогает ему вернуться домой.

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"Семен Дежнев" (1983) Удачная работа в фильме "Сквозь огонь" принесла Булдакову еще одну главную роль. В картине Николая Гусарова, который хотел увековечить память о русских первопроходцах, актер сыграл исследователя, моряка и первооткрывателя новых сибирских земель Семена Дежнева. Он не только открыл путь из Северного Ледовитого океана в Тихий, но и обнаружил пролив, отделяющий Азию от Северной Америки, за 80 лет до Витуса Беринга. Фильм начинается с того, что молодой Дежнев просит руки дочери богатого купца, но тот ставит ему условие: он готов отдать за Дежнева свою дочь, только если молодой человек поедет в Сибирь и разбогатеет. Семен исполняет волю купца, но обратно за невестой не возвращается, посвятив свою жизнь изучению новых земель.

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"Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки" (1995, 1998) Комедия Сергея Рогожкина об отдыхе на природе начинается с того, что финн Райво (Вилле Хаапасало) решает отправиться мужской компанией на охоту, чтобы на своем опыте лучше узнать и понять русские традиции. Вскоре он быстро понимает, что большинство обычаев связаны с водкой, а охота — это дело десятое. Главным кладезем мудрости, который может не только правильно произнести тост, но и рассказать про особенности русской души и характера, для иностранца и всех остальных участников действа становится генерал Алексей Михайлович Иволгин в исполнении невозмутимого Булдакова. Картина, по структуре напоминающая обычную комедию положений, наполнена отсылками к русской классике, аллюзиями и парадоксами, которые превратили ее в настоящую фантасмагорию. Фильм получил премию "Ника", специальный приз жюри на Международном кинофестивале в Карловых Варах и приобрел большую популярность среди зрителей, поэтому продолжение не заставило себя ждать.

Описание Алексей Булдаков в фильме "Особенности национальной рыбалки", 1998 год © Кинокомпания СТВ

Через два года вышли "Особенности национальной рыбалки", где Михалыч заставлял незадачливых рыбаков лепить пельмени. Оба фильма полны запоминающихся эпизодов, которые народ растащил на цитаты, а Булдаков стал известен на всю Россию. Сам актер считал, что это безусловно запоминающаяся, но уж больно хара́ктерная роль "подпортила" ему карьеру, так как режиссеры не хотели брать его в новые проекты из-за ассоциаций, которые Булдаков вызывал у зрителя. К генералу Иволгину артисту пришлось вернуться далеко не один раз — Михалыч встречается не только в серии картин про особенности русских традиций, но и в других фильмах 90-х и 2000-х. "Я русский солдат" (1995) Фильм Андрея Малюкова рассказывает про героическую оборону Брестской крепости от лица молодого выпускника училища, лейтенанта Коли Плужникова, которому за одну ночь приходится повзрослеть и без какого-либо опыта участия в реальном бою принять на себя командование обороной. Правда, далеко не все бойцы обладают такой же самоотверженностью, что и Плужников, и готовы жертвовать собой в бою. В подвале крепости он находит прячущихся солдат и упрекает их за бездействие. Кого-то слова лейтенанта пугают, а кого-то, наоборот, вдохновляют на подвиг. Старшина Степан Матвеевич в исполнении Булдакова бросается в бой и практически сразу получает ранение в ногу, которое перерастает в гангрену. Тогда старшина решает пожертвовать собой и со связкой гранат атакует немецких солдат. По воспоминаниям режиссера, чтобы получить роль, Булдаков прошел жесткие актерские пробы и выиграл в честном бою.

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