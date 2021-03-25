Путин обещал подумать над вопросом финансирования российской анимации

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил, что власти подумают над дополнительной поддержкой ведущих российских студий мультипликации и рассмотрят возможность полностью финансировать такие проекты со стороны государства.

В четверг во время встречи главы государства с лауреатами премий в области культуры и искусства к Путину обратился режиссер, художник, сценарист анимационного кино Леонид Носырев. Он поднял вопрос о статусе художника-постановщика мультфильмов, который сейчас не включается в состав авторов. Носырев также обратил внимание на проблему коммерциализации мультфильмов. Он попросил подумать над возможностью финансировать короткометражные авторские проекты ведущих российских мультипликаторов полностью со стороны Фонда кино.

"Я пометил то, что вы сказали о статусе художника-постановщика мультфильмов. Обязательно на это мы обратим внимание, - отреагировал президент. - Так же, как и по поводу поддержки киностудий либо создания и полноформатного финансирования. Мы так или иначе возвращаемся к этому многократно. Вернемся еще раз".

Путин согласился с мыслью о том, что "любая коммерциализация так или иначе вымывает нравственные начала, которые лежат в основе любого вида искусства и искусства вообще". "И душа пропадает, и элементы добра", - заметил глава государства. "У нас, к сожалению, вся жизнь коммерциализируется в избыточном абсолютно формате. Это касается и мультфильмов", - считает президент.

При этом он добавил, что сейчас в российской анимации есть и хорошие примеры, которые демонстрируют в том числе молодые специалисты. "Известная вам и всему миру уже "Маша и Медведь". Там есть все: и душа, и добро, и чувство такта. Поэтому он, кстати говоря, и пользуется, наверное, успехом не только в нашей стране, но и за рубежом", - заключил президент.