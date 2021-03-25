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Умер французский режиссер Бертран Тавернье

Ему было 79 лет
Бертран Тавернье EPA-EFE/JUAN HERRERO
Описание
Бертран Тавернье
© EPA-EFE/JUAN HERRERO

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Режиссер из Франции Бертран Тавернье умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Twitter музей "Институт Люмьер", расположенный в Лионе.

"Институт Люмьер <...> с сожалением сообщает о смерти в этот день Бертрана Тавернье", - говорится в тексте публикации.

Тавернье, который начинал карьеру как кинокритик, снял около 30 фильмов. Среди самых известных - "Полуночный джаз" (Round Midnight), который в 1986 году получил "Оскар" за лучшую музыку к фильму, а также боевик "Полицейский отряд L-627" ("L-627", 1992). В копилке его наград "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля за картину "Часовщик из Сен-Поля" (L'horloger de Saint-Paul) 1974 года, а также "Золотой медведь" за "Приманку" (L'Appat, 1995 год). На Каннском кинофестивале он был назван лучшим режиссером в 1984 году за ленту "Воскресенье за городом" (Un dimanche a la campagne). Кроме того, Тавернье - обладатель четырех "Сезаров".

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