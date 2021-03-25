Путин посетил новое здание Детского музыкального театра юного актера

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил в День работника культуры новое здание Детского музыкального театра юного актера.

Как сообщила пресс-служба Кремля, основатель и художественный руководитель театра Александр Федоров представил главе государства фотоэкспозицию проекта реконструкции нового здания культурного учреждения. Помимо этого президенту показали зрительный зал и сцену театра, а также продемонстрировали видеоролик о нем на большом сценическом экране.

Детский музыкальный театр юного актера, основанный в 1988 году, является признанным лидером детского театрального движения в России. В театре выступают дети в возрасте от девяти до 16 лет. В его репертуаре - российская и мировая музыкальная классика, рассчитанная в основном на юного зрителя. Десятки выпускников театра связали свою жизнь с театральным и киноискусством, стали профессиональными артистами, режиссерами, музыкантами.