Картину Ван Гога "Уличная сцена на Монмартре" продали на аукционе за более чем €16 млн

ПАРИЖ, 25 марта. /ТАСС/. Картина известного художника Винсента Ван Гога (1853-1890) "Уличная сцена на Монмартре" продана на аукционе в Париже за €16,2 млн. Об этом в четверг сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Как сообщили организаторы аукциона в Twitter, цена на "картину, изображающая мельницу Мулен де ла Галетт, увеличилась до €16,2 млн уже через 10 минут после начала торгов". На сайте Sotheby's уточняется, что лот был продан за €16 251 000 при первоначальной оценочной стоимости в €5-8 млн.

Радио France Culture напоминает, что картина, написанная художником в 1887 году, никогда ранее не была представлена широкой аудитории. Около 100 лет она хранилась в частной коллекции парижской семьи, нынешнее поколение которой решило выставить ее на аукцион. На прошлой неделе специалисты могли увидеть на предпродажной выставке в аукционном доме Друо.