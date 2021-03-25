Путин обещал подумать, как формализовать детское театральное движение в России

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал подумать над вопросом о том, как формализовать движение театров юного актера в России. Об этом он заявил в четверг во время визита в новое здание Детского музыкального театра юного зрителя в Москве.

Главе государства о работе театра рассказывал его основатель и художественный руководитель Александр Федоров.

"Есть одна самая главная проблема - не наша, а театров, где играют дети. Есть такой фильм "ДМБ", и там есть замечательный момент, когда сидит прапорщик-переросток, а рядом с ним солдат, и он говорит: "Слышь, солдат, смотри - поле. Видишь суслика?" Тот говорит: "Нет". "А он там есть". Вот такая же ситуация и с театрами, где играют дети: они есть, и их нет", - сказал Федоров.

По его словам, театры, где играют дети, есть по всей стране, но у этого движения сейчас нет единого центра, финансовой поддержки, деятельность эта никак не формализована.

"Идея в том, чтобы формализовать это движение театров юного актера? Давайте подумаем", - ответил Путин.

Федоров также рассказал Путину, что труппа театра состоит из порядка 20 человек. "Мы не раздуваем труппы, не делаем их по 50 человек, потому что должна быть индивидуальная работа", - пояснил он. Худрук отметил, что театр работает в классическом направлении, так, в его репертуаре идут спектакли по произведениям "Приключения Оливера Твиста" Чарльза Диккенса, "Приключения Тома Сойера" Марка Твена, "Снежная королева" Ганса Христиана Андерсена и другие.