Владимир Пресняков - старший отмечает 75-летие

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Заслуженный артист России, композитор и саксофонист Владимир Пресняков в пятницу отмечает 75-летие. Юбиляр решил провести этот день в кругу близких людей.

"Я убежденный противник пафосных мероприятий: когда на телевидении устраивают круглый стол, приходят едва знакомые люди, что-то врут, норовят задать острый вопросик. Мы же соберемся семьей, у меня много родных - сын, внуки. И тройка близких друзей. Так и отпразднуем задушевно, поздравят меня с тем, что мне трижды по 25", - сказал Пресняков ТАСС.

В преддверии юбилея композитор представил новый, 37-й по счету, альбом - "Новеллы для фортепиано". "Это неоклассика, сыграл ее блестящий пианист Евгений Борец, - рассказал артист. - Готовится еще несколько альбомов, в том числе "Кельтская сюита" из 21-го номера для симфонического оркестра. Я хочу еще отметить юбилей моего друга, которого я уважаю как человека и как музыканта - Александра Яковлевича Розенбаума. Готовлю к осени инструментальный альбом на его песни, ставшие практически народными, сыграю их на саксофоне".

Именно своей инструментальной музыкой Пресняков гордится особенно, признался он. "В то же время у меня есть и джазовая музыка, и много песен", - добавил композитор, песни которого исполняли Алла Пугачева, Лев Лещенко, Лариса Долина, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский и ВИА "Самоцветы", где он работал на протяжении 12 лет и написал такие хиты, как "Лето, лето, лето", "Дрессировщик", "Али-Баба", "Бумажный кораблик", "Рассвет - закат", "Салют".

Музыкальная династия

Оставить коллектив Пресняков решился ради карьеры сына - Владимира Преснякова - младшего, с которым стал выступать в качестве саксофониста на заре его карьеры. "Я никогда не жалел об уходе. Если бы даже потребовалось, чтобы я вообще все бросил, я бы и это сделал ради сына", - подчеркнул он.

Сам Владимир Петрович стал представителем уже четвертого поколения музыкантов. Учился в Свердловской военной школе музыкантских воспитанников по классу кларнета, а затем в Свердловском музыкальном училище им. П. И. Чайковского.

"Я с большим удовольствием учился музыке, не из-под палки, - вспоминает он. - Так же ни сына, ни Никиту (внук Владимира Петровича, сын Владимира Преснякова - младшего и Кристины Орбакайте - прим. ТАСС) специально не заставляли. Вот только лет в 14 я с Никитой поговорил, что неужели на нем прервется традиция. Он тогда больше интересовался скейтом. Он мне пообещал, что не прервется, потом поехал учиться в Нью-Йорк в киноакадемию. Там он подрабатывал - мыл посуду в баре - и купил себе уцененный инструмент, самостоятельно научился играть и на гитаре, и на фортепиано".

Сейчас уже ни сыну, ни внуку помощь не требуется. Зато их работы вызывают неизменную гордость главы семьи. "Сын уже сочинил побольше меня популярных песен: от "Странника" до "Стюардессы по имени Жанна", - говорит Пресняков - старший. - А внук Никита - заядлый рокер, у него очень хорошая музыка. И даже написал музыку к фильму "Триггер" - я прямо загордился. А еще он радует меня тем, что составляет мне компанию на выступлениях в джазовом клубе Jam".

"Есть у меня одна мечта - кому-то передать свою коллекцию саксофонов. Когда-то хотел сделать саксофонистом сына, потом Никиту - он даже научился немного играть. Сейчас у меня появились еще два внука: Артемий, которому летом исполнится шесть лет, и Иван, которому 5 месяцев. Старшие меня обманули в свое время, вот думаю - на ком же отыграться", - шутит юбиляр.