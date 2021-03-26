В Петербурге представили премьеру российского блокбастера "Майор Гром: Чумной Доктор"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Премьерный показ полнометражной экранизации российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор" прошел в Санкт-Петербурге. Творческая команда проекта представила фильм публике на площадке кинотеатра "Аврора", передает корреспондент ТАСС.

"Для меня эта премьера, скорее, домашняя. Здесь фильм увидят люди, дорогие моему сердцу, - сказал ТАСС перед показом режиссер Олег Трофим. - Конечно, мы не могли не сделать премьеру в этом городе, потому что Петербург - это один из главных героев фильма, и я очень надеюсь, что зрители это почувствуют".

Отвечая на вопрос агентства о планах международного проката картины, продюсер Артем Габрелянов сказал, что команда проекта "общается с разными прокатчиками". "Могу сказать с большой уверенностью, что в ближайшие несколько месяцев про майора Грома узнают не только в России, но и во всем остальном мире", - добавил он.

По словам режиссера, "Майор Гром" - это картина, которую создатели постарались рассказать "на универсальном языке, который будет понятен не только [российскому] зрителю, но и зрителям во всем мире". В широкий прокат в российских кинотеатрах картина выходит 1 апреля.

О фильме

Сценарий фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" создан по мотивам оригинального комикса издательства Bubble. В центре сюжета оказывается майор полиции Игорь Гром, который работает в Санкт-Петербурге. Выдающиеся способности делают его идеальным полицейским, пока однажды на его пути не встает человек в маске Чумного Доктора. Он начинает убивать людей, которым однажды удалось уйти от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Имя актера, который предстанет в образе Чумного Доктора, неуловимого серийного убийцы, провозгласившего себя спасителем от "чумы беззакония", пока держится в секрете.

Роли в картине исполняют Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Михаил Евланов и другие артисты. Фильм выходит в прокат при поддержке "Кинопоиск HD", а также при информационной поддержке "Россия 1" и СТС.

Российское издательство Bubble Comics, которое занимается созданием оригинальных комиксов, существует с 2011 года. Комикс "Майор Гром" выходит в России более восьми лет, за это время вышло 80 номеров и 20 книг общим тиражом более 1 млн копий.