Театр имени Вахтангова покажет премьеру спектакля "Театр" по роману Сомерсета Моэма

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова в рамках юбилейного, сотого сезона представит в пятницу на своей исторической сцене премьеру спектакля "Театр" по роману Сомерсета Моэма в постановке режиссера Ольги Субботиной. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"Сегодня на исторической сцене Вахтанговского театра состоится премьера спектакля "Театр" по роману выдающегося британского писателя ХХ века Сомерсета Моэма. Автором инсценировки и режиссером стала Ольга Субботина. Она дебютировала в Театре Вахтангова в 2018 году, выпустив спектакль "Бовари" по роману Гюстава Флобера на Симоновской сцене. Опыт перенесения крупного романа на подмостки был удачным, спектакль прочно вошел в репертуар. Идея Ольги Субботиной воплотить культовый роман Сомерсета Моэма "Театр" на сцене Вахтанговского театра в год его 100-летия была горячо поддержана художественным руководителем Римасом Туминасом", - сказала Кузьмина.

По ее словам, над постановкой вместе с режиссером и автором инсценировки работали художник Максим Обрезков, композитор Глеб Матвейчук, хореограф Елена Каралашвили, художник по свету Андрей Тарасов.

Собеседница агентства обратила внимание на то, что "спектакль объединил все поколения вахтанговских артистов". "Роль Джулии Лэмберт исполнит заслуженная артистка России Лидия Вележева, Майкла Госселина - народный артист России Евгений Князев, Чарлза Тэмерли - заслуженный артист РФ Андрей Ильин, Джимми Лэнгтона - заслуженные артисты России Павел Любимцев и Владислав Демченко, Долли де Физ - заслуженные артистки России Ольга Чиповская и Светлана Йозефий", - перечислила пресс-атташе.

"Исполнителями ролей стали и многие другие известные вахтанговцы, в числе которых Агнесса Петерсон, Элеонора Шашкова, Елена Ивочкина, Олег Форостенко, Олег Лопухов, Елена Мельникова. И список этот еще можно продолжить. Кроме того, в спектакле принимают участие артисты оркестра Театра имени Евгения Вахтангова", - добавила Кузьмина.

Об авторе "Театра"

Как отметила собеседница агентства, Уильям Сомерсет Моэм (1874-1965) - один из самых знаменитых и удачливых (по его собственному признанию) английских писателей XX века, он родился в Париже в семье юриста британского консульства.

"Жизнь Моэма, захватившая "прекрасную эпоху" рубежа XIX-XX веков, две мировых войны и "оттепель" 1960-х годов, была богата событиями, путешествиями, встречами (его другом был сам Уинстон Черчилль - один из премьер-министров Великобритании), труднейшими испытаниями, знаками признания его успеха", - продолжила Кузьмина.

Она напомнила, что роман Моэма "Театр" был опубликован в 1937 году почти одновременно в Англии и Америке. "Для людей, любящих театр, роман Моэма стал путеводной нитью в артистический мир, настоящим гимном Театру", - подчеркнула пресс-атташе Вахтанговского театра.

Комментарий режиссера

Накануне премьеры своими мыслями по поводу постановки спектакля "Театр" поделилась с журналистами режиссер Ольга Субботина.

"В романе "Театр" через главную героиню Джулию Лэмберт автор, в первую очередь, передает образ художника - то есть человека, для которого главное в жизни составляет искусство, театр, а не любовные перипетии", - считает режиссер.

Она убеждена, что "через личность актрисы писатель исследует, что такое театр в жизни людей". "Мы попытались взглянуть на произведение именно с этой точки зрения. Конечно, в романе есть любовный треугольник, но интереснее другое: почему эта история называется "Театр"? Почему именно театр является объединяющей силой для всех героев романа? Кого-то он притягивает, кого-то вбирает в себя с головой, а кого-то и отталкивает. Так что всегда интересно и уместно пускаться в исследование и спрашивать: что это за магическое место - театр?" - определила режиссер цель своей постановки.

Как значится на афише Вахтанговского театра, премьерные показы спектакля "Театр" состоятся 26 и 27 марта и приурочены к Международному дню театра.