"Мелодия" выпустила альбом Преснякова-старшего к 75-летию музыканта

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила альбом "Новеллы для фортепиано" Владимира Преснякова-старшего к 75-летнему юбилею музыканта. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Мелодии".

"Фирма "Мелодия" выпустила альбом Владимира Преснякова-старшего. "Новеллы для фортепиано" вышли к 75-летию музыканта", - говорится в сообщении.

В альбом вошли джазовые композиции в жанре "неоклассика". Цифровая версия пластинки доступна на площадках Apple Music, YouTube, Яндекс.Музыка, Spotify.

Новая совместная работа с джазовым пианистом

В "Мелодии" подчеркивают, что Пресняков-старший - признанный автор инструментальной и, в частности, джазовой музыки. Вошедшие в альбом композиции исполнил джазовый пианист, лауреат международных конкурсов, один из ведущих композиторов и аранжировщиков российской джазовой сцены Евгений Борец. Это не первая их совместная работа - релиз стал продолжением предыдущего альбома Преснякова-старшего Nocturnes, музыку для которого также исполнил Борец.

"Здесь все сыграно без всяких дублей. <...> Евгений как никто другой воплощает все то, что я хотел бы сказать своей музыкой", - цитируют в пресс-службе Преснякова-старшего, назвавшего свои новеллы "романтическими историями о любви".

По мнению пианистки, заслуженной артистки России Екатерины Мечетиной, "Новеллы" продолжают линию обращения к жанру фортепианной миниатюры скорее романтически-элегического характера, но в некоторых из них уже присутствуют и элементы драмы.

"Это музыка, гармонизирующая пространство, музыка, которая может одновременно и быть комфортным звуковым фоном, если того хочет слушатель, и привлечь к себе активное внимание", - цитируют Мечетину в пресс-службе.

Пианистка Людмила Берлинская, в свою очередь, отмечает богатую фактуру произведения Преснякова-старшего. "Фортепианная фактура сочинений Владимира Преснякова всегда богатая, с интересными тональными поворотами, необычайно тонкая. Это когда сначала и во всем - талант, а уже потом техника", - говорит Берлинская, ее также цитирует пресс-служба "Мелодии".