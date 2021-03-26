"Я верю в эффектность. Я верю в гламур". Из чего состоит творчество Леди Гаги

Экстравагантную певицу Леди Гагу очень часто любят рассматривать не с точки зрения музыкальных достижений, а именно как феномен. На самом деле, если вы посмотрите на общие оценки ее альбомов критики, то не увидите там каких-то огромных цифр и суперположительного отношения к ней. И это не сильно изменилось с тех пор: про ее музыку тяжело сказать, мол, там есть какая-то шикарная эволюция. Леди Гага всегда была талантливой певицей с сильным голосом, интригующими текстами и безупречными треками. В общем, это такой качественный поп, который сделан людьми, понимающими свою аудиторию и что им нужно. Данный контент предназначен для лиц старше 18 лет. Гораздо интереснее наблюдать за всем остальным, что происходит вокруг Леди Гаги. После выхода ее первого альбома The Fame говорили, что если у вас есть уши — вы ее слышали, если у вас есть глаза — вы ее видели. Гага мало того что писала песни, которые хотя бы раз за вечер, но звучали в каждом клубе или баре, она еще и придумала себе образ, который прочно укоренился в сознании многих.

Шик и гламур "Я верю в эффектность. Я верю в гламур. Я верю в роскошную жизнь, и она не обязательно связана с деньгами, славой или престижем. Это скорее определенное чувство успеха и роскоши; это отдельная субкультура, основанная на том, как ты сам ощущаешь себя. Я на сто тысяч процентов посвящаю себя гламурной жизни", — рассказала как-то артистка. И это, наверное, самое важное, что нужно знать о Леди Гаге. Каждый раз, когда она появлялась на публике, она приковывала к себе все внимание своими нарядами. В 2010 году, например, она появилась на церемонии MTV Video Music Awards в платье из настоящего мяса (дизайнер наряда Франк Фернандес даже предусмотрел мясные шляпку, сумочку и сапожки). Это была не однократная акция, Леди Гага позже снялась в таком наряде для журналов, даже выступала на своих концертах. Конечно, негативно к этому в первую очередь отнеслись вегетарианцы и борцы за права животных. Сама же Гага говорит, что у этого наряда может быть много интерпретаций. Некоторые артисты поддержали свою коллегу, ссылаясь на то, что суперзвезды и раньше могли шокировать публику разными эпатажными выходками. Вспомните, например, наряды Майли Сайрус, Мадонны, Мэрилина Мэнсона или Шер — это всегда было что-то вызывающее и даже не всегда безопасное. Такой необычный материал в конце концов стал началом огромной длительной дискуссии в обществе. Как хранится платье? Оно пахнет? Комфортно ли самой Гаге в нем выступать? Сам дизайнер говорил о том, что платье будет сохранено в вяленом виде, — так ли это или материал просто отправился на помойку? Ну и, конечно, правда ли это было настоящим мясом, а не подделкой под него? В конечном итоге Гага добилась того, чего хотела, — она привлекла к себе внимание, даже запустила новую моду и тренд. После этого появления некоторые дизайнеры стали использовать мясной принт в своих нарядах. Конечно, это только один пример из сотен (были еще бра из дискошаров, платье из мыльных пузырей, к слову), но он отлично демонстрирует любовь Гаги к шику. Наверное, поэтому ее так любит ЛГБТ-сообщество. Да и сама она их — тоже. Уже неоднократно артистка говорила об этом и оказывала поддержку сексуальным меньшинствам. И ее наряды, ее выступления — это все такой большой оммаж им. Гага всегда говорила, что гей-культура должна быть интегрирована в поп-музыку, и на самом деле, взяв оттуда самые яркие вещи, приемы и вдохновение, весь блеск, гламур и шик, она и завоевала весь мир. Любовь к фанатам Леди Гага — суперпопулярная певица, одна из самых влиятельных на планете, артистка с миллионами прослушиваний, которая выпускает восхитительные клипы, записывается с такой же поп-дивой Арианой Гранде, в общем, может позволить себе все, что захочет. Кажется, что она живет в абсолютно другом мире, который страшно далек от нас. Но это не так, потому что сама певица так, например, не считает.

' YouTube / Lady Gaga'

Она безумно любит своих поклонников, называет их маленькими монстрами, а они ее — мамой монстров. В 2008 году, в преддверии выхода дебютной пластинки, Леди Гага начинает сама вести свои соцсети. На страничке в Twitter она общается с фанатами, отвечая на их вопросы. И до сих пор она сама ведет все свои аккаунты, в том числе и Instagram, сама пишет свои посты, не отдавая эту часть своей деятельности на откуп своим менеджерам. Она вообще любит радовать своих фанатов, даже запустила для них собственную социальную сеть LittleMonsters, где они могут, как в большом фан-клубе, общаться между собой, делиться фотографиями и роликами. Она делает им маленькие подарочки, выпускает видео или промо, выходит в прямые эфиры, чтобы пообщаться. А однажды, когда толпа фанатов стояла в огромной очереди, чтобы купить билеты на концерт, Гага прислала своим поклонникам несколько десятков коробок пиццы, чтобы им было не так грустно. Поэтому неудивительно, что вокруг Гаги сплотилась огромная, преданная армия фанатов, чье внимание она очень ценит и не забывает поддерживать маленькими сюрпризами. Кроме того, она, конечно, находится на одной волне со своими молодыми поклонниками, поддерживая толерантность и открытость.

' YouTube / Variety'

Кстати, вся эта тема с монстрами в итоге воплотилась Гагой еще и на кинопоприще. В 2015 году она снялась в нашумевшем сериале Райана Мерфи "Американская история ужасов", где в пятом сезоне исполнила роль эпатажной хозяйки-вампирши. Кажется, что Гаге не пришлось даже сильно что-то выдумать для своей героини Элизабет — все составляющие ее образа отлично сложились и вылились во что-то новое. В принципе, и Гага всегда об этом говорит, она ничего не скрывает и всегда предстает перед своей публикой искренней. Ее какие-то эпатажные выходки или наряды появляются, потому что это ей нравится самой, это все часть представления и шоу, за пределами которого она общается со своими фанатами честно и открыто, не всегда пытаясь следовать своему сценическому образу и обманывать свою аудиторию. Феномен искусствоведения Однажды, еще будучи никому неизвестной певицей, молодой девушкой, которая только начинала свою карьеру, Стефани Джерманотта (а именно так зовут Леди Гагу) выступала в каком-то небольшом баре. Именно в тот вечер Стефани поняла, какой артисткой она станет: чтобы привлечь внимание публики, она решила раздеться и села за фортепиано в одном нижнем белье. Так появилась Леди Гага — феномен поп-музыки. Вся она похожа на какую-то большую статью, пронизанную ссылками. Ты смотришь ее видео, наблюдаешь за ней на сцене, слушаешь музыку и понимаешь, что все это ты уже где-то и у кого-то видел, но ухватить, где именно, — не можешь. И таких вот отсылок к ее образам — миллионы. Начиная от Энди Уорхола, заканчивая группой Queen. Искусствоведы пишут статьи в научные журналы, сравнивая творческие подходы Гаги и главного представителя поп-арта всех времен. А началось все с того, что сама упомянула как-то о любви к Уорхолу, о том, что она заворожена его "Фабрикой", и то, с какой основательностью он подходил к коммерческой стороне творчества. Самый первый продюсер Леди Гаги Роб Фусари как-то заметил, что его артистка своим поведением на сцене очень напоминает Фредди Меркьюри. Сам он безумно любил группу Queen и песню Radio Gaga, поэтому решил отправить певице эсэмэс с предложением нового псевдонима. Но проклятая техника дала сбой, и он вместо "радио" написал "леди". А Стефани и не расстроилась — ей новое имя пришлось по душе и казалось очень подходящим. Леди Гага наполняет отсылками и смыслами свои клипы: она не просто поп-певичка, которая любит повеселиться на сцене и шокировать публику. Каждый ее альбом, клип — это большая продуманная работа. Леди Гага действительно поднимает поп-музыку на новый уровень, показывая, что и это направление может быть качественным и благородным.

' YouTube / Lady Gaga'