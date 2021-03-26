Собянин поздравил работников театров с профессиональным праздником

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников театра с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу в онлайн-формате во время пандемии. В прошлом году городские театры и концертные площадки организовали свыше 4,2 тыс. онлайн-мероприятий, которые набрали 41 млн просмотров.

"Вообще у нас неделя такая, культурная: вчера был день работников культуры, завтра - Всемирный день театра. С большим удовольствием поздравляю всех работников театров, хотел бы сказать слова благодарности, потому что даже во время пандемии в онлайн-режиме театры не переставали работать, не прекращались репетиции. И как только стало возможным, открылись двери, пустили в свои театральные стены, в залы москвичей и гостей столицы, и сегодня они практически работают полноценно", - сказал Собянин в ходе комплексной реставрации и ремонта Московского театра эстрады на Берсеневской набережной.

Мэр отметил, что очно работать в условиях пандемии остается в определенной степени риском, а также требует мужества. "Но тем не менее любовь к театру сильное всего. Огромное спасибо всем работникам театра", - заключил он.

Всего в Москве работают порядка 250 театров, в том числе 13 федеральных и 82 городских, остальные - частные учреждения культуры. "В 2020 году театральное искусство стало одной из отраслей, в наибольшей степени пострадавших в результате пандемии COVID-19. Вследствие введенных ограничений в прошлом году театры работали в очной форме лишь 154 дня. Пропорционально сократились число зрителей и доходы от продажи билетов", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Тем не менее в 2020 году московские театры и концертные площадки смогли провести 15,1 тыс. выступлений, в том числе 173 премьеры. Их зрителями стали 2,6 млн человек.

"Правительство Москвы оказало городским театрам финансовую поддержку, которая позволила полностью сохранить коллективы и уровень заработной платы работников. Была продолжена и реализация комплексной программы модернизации материально-технической базы городских театров", - заключили в пресс-службе.