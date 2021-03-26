Эрмитаж создал для посетителей музея открытую молодежную библиотеку по искусству

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж создал в здании Главного штаба в Санкт-Петербурге открытую молодежную библиотеку по искусству для посетителей музея. Как сообщил на церемонии открытия генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, библиотека начнет работу со следующей недели с учетом санитарных мер.

"Мы представляем в нескольких комнатах результат большой работы большого коллектива и нескольких учреждений. Это открытая библиотека для всех, кто будет приходить в Главный штаб. Правда, это будет не совсем сразу, потому что пандемия, потому что у нас санитарные правила - если кто-то взял книжку в руки, ее потом нужно дезинфицировать 5 дней. Исходя из этих правил, и с помощью волонтеров Эрмитажа на следующей неделе мы начнем экспериментировать, как эта библиотека будет работать с тем, чтобы она действительно была открытой библиотекой, чтобы она была открытой для тех, кто приходит в музей, а не была просто обычной библиотекой одного или другого отделов", - сказал Пиотровский.

Как сообщили в пресс-службе Эрмитажа, основу книжного фонда составляют издания по современному российскому и зарубежному искусству. В составлении библиотеки участвовали современные художники, кураторы и музейные эксперты, которые отобрали более 1 500 европейских и российских изданий, посвященных мировой культуре и современному искусству, архитектуре и дизайну, фотографии и моде, театру и кино. В библиотеке представлены книги и каталоги, опубликованные Государственным Эрмитажем, а также издания проекта "Музей 15/24", который реализуется совместно с партнерами из Нидерландов. Собрание также включает графические романы и специальную коллекцию комиксов по искусству.

Пространство спроектировано и оформлено с учетом мирового опыта и современных дизайн-решений, применяемых в музейных библиотеках для комфортной работы с книгами. Открытая молодежная библиотека, расположенная в Главном штабе рядом с Молодежным центром Эрмитажа, будет работать в формате читального зала в часы работы музея. В связи с существующими санитарно-эпидемиологическими ограничениями в первое время библиотека будет работать только по предварительной онлайн-записи на ресурсах Молодежного центра и по входному билету в Главный штаб.