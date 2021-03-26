Уникальные фото и документы из истории театра Вахтангова покажут на выставке в Москве

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Раритетные фотографии и документы, связанные с историей театра имени Вахтангова, покажет Российская государственная библиотека искусств на выставке, приуроченной к столетию театра. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе библиотеки.

"Экспозиция дает возможность увидеть столетнюю историю знаменитого театра через уникальные материалы, сохранившиеся в наших фондах",- сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что в начале двадцатых годов прошлого века, готовясь к премьерным постановкам в новом на тот момент московском театре, режиссеры, художники и артисты обращались в библиотеку за информацией для создания декораций, костюмов и сценических образов. При этом вахтанговцы не только пользовались библиотечными фондами, но и способствовали их расширению: передавали книги, эскизы костюмов и декораций, фотографии актеров и сцен из спектаклей, театральные программки, пригласительные билеты, ставшие нынешними экспонатами.

Выставка, которая откроется 29 марта в библиотечном "Музее читателя", продемонстрирует раритетные театральные издания и фотографии, которые в течение жизни собирали первый директор музея театра Александр Газиев и его сын Юрий Александрович - легендарный завлит театра.

"В частности, гости увидят фотографию самого Вахтангова 1915 года с автографом, книги с дарственными надписями людей искусства, рисунки",- продолжили в пресс-службе. Впервые широкой публике представят и уникальные дружеские шаржи на своих коллег по театру, сделанные Борисом Щукиным. Демонстрируются и редчайшие французские издания X1X века, которыми пользовался художник Зиновий Марголин, создавая декорации для бенефисного спектакля Василия Ланового "Фредерик, или Бульвар преступлений" в 2002 году. "Экспозиция познакомит также с эскизами костюмов, работа над которыми велась в стенах библиотеки", - заметили в пресс-службе.

Как ожидается, выставка под названием "Вахтанговцы и Библиотека - сто лет вместе" продлится в течение года.