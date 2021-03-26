Умер художник Никита Алексеев

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Один из ветеранов "московского концептуализма", художник Никита Алексеев умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщил в пятницу куратор и коллекционер Марат Гельман.

"Умер Никита", - написал Гельман на своей странице в социальной сети Facebook, отметив аккаунт художника. Информацию о смерти Алексеева разместила и куратор архива музея "Гараж" Саша Обухова. Она уточнила, что художника не стало в пятницу.

Алексеев - один из ветеранов искусства "московского концептуализма". Он родился в 1953 году в Москве. В 1972 году окончил Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 года, в 1973-1976 годах учился в Московском полиграфическом институте на факультете художественно-технического оформления печатной продукции. Долгое время работал иллюстратором и оформителем книг в московских издательствах.

В 1979-м был одним из основателей Московского архива нового искусства (МАНИ). Входил в число основателей и участников первых акций легендарной группы "Коллективные действия" (1975-1980). В 1982-1984 годах был одним из основателей и директором галереи Апт-арт (Москва), находившейся в его квартире. В 1987-1993 годах жил во Франции. Затем вернулся в Москву.

Принимал участие во множестве российских и зарубежных выставок. Работы художника находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи (Москва), Государственного Русского музея (Санкт-Петербург), Kupferstichkabinett (Берлин) и многих других.