"Чики" получили пять наград премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сериал "Чики" Эдуарда Оганесяна стал лидером по числу наград премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), также призов удостоились "257 причин, чтобы жить" Максима Свешникова, "Мертвые души" Григория Константинопольского. Церемония награждения прошла в пятницу в онлайн-режиме.

Лучшим сериалом от пяти до 24 серий назвали "Чики" Эдуарда Оганесяна, который помимо этого получил еще четыре награды в разных категориях. Генпродюсер проекта Юлия Иванова поблагодарила коллег за оценку труда всей команды. "Это очень важно для нас", - подчеркнула она.

Сериал "Чики" рассказывает о девушках, которые работают проститутками в одном из южных городов России. Однажды из Москвы к ним возвращается подруга, она предлагает открыть собственный бизнес и начать новую жизнь. Роли в восьмисерийной картине исполнили Ирина Горбачева, Варвара Шмакова, Алена Михайлова и Ирина Носова.

Премию за лучший комедийный сериал разделили "Беспринципные" режиссера Романа Прыгунова по рассказам писателя Александра Цыпкина и "#CидЯдома" режиссера Ольги Френкель, который создавался в период пандемии.

Лучшим мини-сериалом признали "Мертвые души" Григория Константинопольского по мотивам классического произведения с Евгением Цыгановым в главной роли. Награду за лучший сериал (более 24 эпизодов) получил проект "257 причин, чтобы жить" режиссера Максима Свешникова.

Лучший режиссер и сценарий

Приз за лучшую режиссерскую работу вручили Эдуарду Оганесяну, снявшему сериал "Чики". "Я очень люблю работу режиссера, я этим живу. В голове всегда что-то рождается и просится на экран. Спасибо огромное. Важное, что у проекта столько номинаций - это значит, что продюсерский союз начинает новый этап, появляется новое видение. Это добавило нам спортивного азарта", - сказал режиссер.

Кроме того, проект получил награды за лучшую оригинальную музыку к сериалу, лучшую операторскую работу и за работу кастинг-директора.

Премию за лучшую сценарную работу разделили между собой два проекта - сериал "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной и "Перевал Дятлова". Над первым работала команда сценаристов в лице Анны Аносовой, Ларисы Леоненко и Василия Павлова. Картина также удостоилась приза за лучшую работу художника по гриму.

Сценарий к драме "Перевал Дятлова" написали Илья Куликов, Василий Внуков и Александр Сысоев. "Я хочу поблагодарить всех за награду. <…> Это было непросто, сценарий психологически тяжелый. Нам хотелось увести тему с "желтой" истории об инопланетянах и прочем в историю о людях, которые боролись и оставались вместе до конца, чтобы спасти своих друзей", - сказал Куликов. Этот восьмисерийный фильм получил еще две награды - за лучшие визуальные эффекты и за работу звукорежиссера.

Актерские награды и другие призы

Приз за лучшую женскую роль получила актриса Чулпан Хаматова, которая сыграла в сериале "Зулейха открывает глаза". Она назвала награждение неожиданностью и поблагодарила всех за победу. Лучшим актером сериала признали Петра Федорова, исполнившего роль в проекте "Перевал Дятлова".

Премию за лучшую женскую роль второго плана вручили актрисе Татьяне Догилевой, сыгравшей в сериале "Обычная женщина". Тимофей Трибунцев получил аналогичную награду в мужской номинации за роль в проекте "Мертвые души".

Лучшим анимационным сериалом назвали мультфильм "Три кота", который стал лауреатом и в прошлом году. Его премьера состоялась в 2015 году, он рассказывает о жизни трех котят - Коржика, Компота и Карамельки, которые учатся справляться с разными трудностями при помощи фантазии и советов родителей.

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) спецпризом почтила память худрука юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского, который ушел из жизни в январе 2021 года. Награду назвали "признанием в любви и уважении человеку, который на протяжении нескольких поколений легко и честно вел диалог с юным зрителем".

Спецприз "За кино, спасающее жизнь" разделили две картины - боевик "Шугалей" Дениса Нейманда, основанный на реальной истории двух россиян, захваченных в плен во время гражданской войны в Ливии, и драма "Доктор Лиза" Оксаны Карас об одном дне из жизни врача и общественного деятеля Елизаветы Глинки, главную роль в которой исполнила Чулпан Хаматова.

О премии

Премия АПКиТ вручается ежегодно с 2013 года. Она присуждается кино- и телепроектам на основании экспертной оценки продюсеров, отмечает представителей индустрии, работа которых внесла значительный вклад в российский кинематограф и его развитие.