ТАСС, 26 марта. Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что Белоруссия не сможет принять участие в Евровидении, так как новая представленная страной песня вновь не соответствует правилам конкурса. Об этом говорится в размещенном в пятницу на сайте Евровидения заявлении.

"Было решено, что новая заявка также не отвечает правилам конкурса, которые гарантируют, что он не используется в качестве политического инструмента", - отметили организаторы. Они уточнили, что Белоруссия не сможет принять участие в конкурсе, который состоится с 12 по 16 мая в Роттердаме, так как страна не смогла предоставить песню в установленные сроки.

11 марта ЕВС принял решение о недопуске к участию в конкурсе "Евровидение" песни "Я научу тебя" представляющей Белоруссию группы "Галасы ЗМеста". Организаторы конкурса отметили, что анализ песни белорусских исполнителей показал, что она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса". Союз также предложил прислать измененную версию композиции или выбрать новую, соответствующую правилам "Евровидения".

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся". Однако 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отложить конкурс из-за пандемии. Теперь планируется, что финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая в том же городе и под тем же лозунгом. Организаторы объявили о намерении собрать артистов на одной сцене, но с соблюдением мер безопасности. В частности, все участники должны будут соблюдать социальную дистанцию, сдавать тесты на отсутствие коронавируса, а исполнителям рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды. Россию на конкурсе представит певица Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина").