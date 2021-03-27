Умерла детская писательница Беверли Клири

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Американская детская писательница Беверли Клири ушла из жизни в возрасте 104 лет. Об этом в пятницу сообщило издательство Harper Collins.

"Любимый автор детских книг Беверли Клири умерла 25 марта 2021 года в городе Кармел (штат Калифорния), где она жила с 1960-х годов. Ей было 104 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издательства.

Соболезнования в связи со смертью Клири выразила первая леди Джилл Байден. "Покойся с миром, Клири. Миллионы девочек представляли себя [персонажем книг Клири] Рамоной Куимби. Спасибо тебе от всех "непосед", - написала супруга президента США Джо Байдена в Twitter.

Клири родилась в городе Макминнвилл (штат Орегон) 12 апреля 1916 года, позднее ее семья переехала в город Портленд (штат Орегон), который стал источником вдохновения для ее будущих книг. В конце 1930-х годов получила высшее образование по специальности библиотечное дело. Первая книга писательницы "Генри Хаггинс" (Henry Haggins) была издана в 1950 году, которая, как отмечает Harper Collins, "установила стандарт реалистичной детской прозы". Всего Клири издала более 40 книг, чей общий тираж превысил 85 млн экземпляров, ее произведения были переведены на 29 языков, в том числе и на русский.