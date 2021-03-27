Эксперименты в музыке, беседы с мастерами и юмор закулисья: гид по "Ночи театров" в Москве

Культурная жизнь Москвы пробуждается от вынужденной спячки, и даже для половины зала артисты продолжают выкладываться на все сто

Ежегодная акция "Ночь театров", не состоявшаяся в прошлом году, пройдет в Москве с 27 на 28 марта в долгожданном очном формате (и онлайн, конечно, тоже). Для жителей столицы откроют двери более 130 учреждений культуры, среди которых как ведущие театры, так и концертные залы, культурные центры, музеи, библиотеки, детские школы искусств и кинотеатры. Желающие смогут прогуляться по ночной Москве по булгаковским местам, пообщаться с создателями любимых спектаклей и попробовать себя в актерской профессии. Музей Москвы 21:00 - 01:00 Ночь театров в Музее Москвы начнется с паблик-тока – ведущие режиссеры Юрий Квятковский, Дмитрий Крымов, Всеволод Лисовский, танцовщик Владимир Варнава, хореограф Александр Андрияшкин, а также художники Ксения Перетрухина, Алексей Трегубов, Ирина Корина и директор музея Анна Трапкова обсудят возможности музейно-театрального сотрудничества. Затем российские композиторы Николай Попов и Александр Хубеев презентуют мультимедийный музыкальный проект "Биомеханика". Зрители концерта станут свидетелями микса музыки традиционных музыкальных инструментов с электроникой, видео и светом. В полночь артисты Мастерской Брусникина выступят с перфомансом "С ТОварищем" в пространстве выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда". В залах экспозиции о главном творческом институте страны начала XX века прозвучат стихи современников той эпохи — Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского и других известных поэтов русского авангарда.

Музей Булгакова и Театр им. А.С. Пушкина 20:00 – 23:00 Рассказ о сложных отношениях Михаила Булгакова с театральным миром смогут услышать те, кто присоединится к экскурсии, организованной музеем имени писателя. Маршрут вечернего променада берет свое начало от сада "Аквариум" около Театра сатиры, где в те времена находился Московский мюзик-холл, а завершится он в Театре им. А.С. Пушкина. Артисты театра, в свою очередь, покажут постановку "Неотрепетированные чувства", основанную на отрывках из дневников Алисы Коонен. Актеры Александра Урсуляк, Антон Феоктистов и Андрей Кузичев представят со сцены воспоминания советской дивы о творческих победах и разочарованиях, о переживаниях и влюбленностях. Театр "Школа драматического искусства" 19:00 – 22:00

В театре "Школа драматического искусства" пройдут показы отрывков трех спектаклей молодых режиссеров — победителей чемпионата творческих компетенций ArtMasters. В афише вечера — попурри из прозаических и драматических произведений Сергея Аронина под названием "Летящие", диджитал-перформанс по пушкинской "Сказке о рыбаке и рыбке" Анастасии и Алексея Проскуряковых и постановка "Пир во время чумы" Дмитрия Акимова, также основанного на произведении Александра Пушкина. Примечательно, что зрители станут участниками обсуждения спектаклей с экспертами индустрии, среди которых режиссеры и художественные руководители московских театров Борис Юхананов, Евгений Каменькович, Юрий Квятковский, Марина Брусникина, Юрий Грымов, Владимир Панков. Модераторами выступают режиссер Игорь Яцко, ректор ГИТИС Григорий Заславский и начальник Управления театров и концертных организаций Департамента культуры города Москвы Наталья Дрожникова. Киноклуб-музей "Эльдар" 19:00 – 23:00 Документальную ленту "Станиславский. Жажда жизни" режиссера Юлии Бобковой об основоположнике главной для российских артистов системе сценического искусства покажут в киноклубе-музее "Эльдар". О судьбе мастера и влиянии его творчества на их становление в театре и кино рассказывают современные отечественные и зарубежные режиссеры, среди которых Кирилл Серебренников, Кэти Митчелл, Юрий Бутусов, Лев Додин, Деклан Доннеллан, Никита Михалков и другие. После кинопоказа у зрителей будет возможность самим соприкоснуться с системой Станиславского в рамках мастер-класса по актерскому мастерству. Театровед Надежда Громова предложит им попробовать себя в упражнениях, направленных на внимание, память, воображение и мышечную свободу, испытать себя в сценическом движении, технике речи и импровизационной работе над этюдами.

Описание Кадр из фильма "Станиславский. Жажда жизни" © Пресс-служба Cinemaus Studio

Разговор худруков театров Москвы "Шесть откровений о будущем" Онлайн на mos.ru 22:00 Беседу шести недавно назначенных художественных руководителей московских театров о постковидном будущем театра — проблемах и перспективах — можно будет послушать на сайте мэра Москвы. Спецпроект "Шесть откровений о будущем" соберет в Zoom Константина Богомолова (Театр на Малой Бронной), Виктора Рыжакова (Московский театр "Современник"), Дмитрия Волкострелова (Театрально-культурный центр имени Всеволода Мейерхольда), Евгения Марчелли (Государственный академический театр имени Моссовета), Дениса Азарова (Театр Романа Виктюка) и Сергея Газарова (Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна). Модерировать их честную дискуссию взялся худрук Театра им. Пушкина Евгений Писарев. Каждый участник беседы будет находиться в своем театре в присутствии небольшого количества заранее зарегистрировавшихся зрителей, которые смогут задать интересующие их вопросы. Театр "Ленком Марка Захарова" 23:00 – 23:59

Интеллектуальный юмор с элементами абсурда обещает зрителям нашумевший квартет "Заячий стон" из театра "Ленком Марка Захарова". Артисты Максим Амельченко, Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров покажут в рамках акции "Ночь театров" укороченную версию постановки 2015 года "Комедия о театре". Это первый спектакль коллектива, в котором раскрываются секреты театрального закулисья с помощью тонкого, актуального юмора, яркой и одновременно простой подачи. Московский театр Олега Табакова 23:00 – 00:30 В Театре Олега Табакова в рамках акции "Ночь театров" пройдет встреча с создателями шоу-спектакля "Мольер, avec amour" ("Мольер, с любовью"). Зрители смогут задать вопросы как артистам, исполнившим главные роли — Михаилу Хомякову, Алексею Фисенко и Павлу Шевандо, так и тем, кто создавал магию сценического воплощения — художнику по костюмам Марие Боровской, композитору Алексею Елкину. Планируется, что зрителей поприветствует и художественный руководитель театра Владимир Машков. В основу постановки Сергея Газарова легла адаптация мольеровской пьесы "Мещанин во дворянстве", сделанная Михаилом Булгаковым. По словам режиссера, зрителей ожидают сюрпризы в визуальном решении, помимо этого, спектакль наполнен яркими фехтовальными номерами, латиноамериканскими и восточными танцами.

Описание Спектакль "Мольер, avec amour" © Александр Щербак/ТАСС

Музей-заповедник "Царицыно" 27 марта, 11:00 - 28 марта, 11:00 К акции музей-заповедник "Царицыно" приурочил премьеру литературного альманаха "Все в сад! или Русская классика в цветах". На сайте музея будут опубликованы шесть коротких видеоэпизодов, на которых наряженные в исторические костюмы актеры театра и кино Михаил Горевой, Мария Берсенева, Дарья Повереннова, Дмитрий Белоцерковский, Евгений Воскресенский и Виктория Полторак выступят с моноспекталями в живописных уголках Москвы. Артисты прочтут прозаические произведения Сергея Есенина, Александра Блока, Ивана Тургенева, Антона Чехова, Александра Куприна, Ивана Гончарова Съемки альманаха проходили еще летом 2020 года на III Фестивале исторических садов. Его создатели планируют, что эти эпизоды станут началом большого культурно-образовательного проекта, который воплотит музей-заповедник "Царицыно" вместе с кинокомпанией "Русское кино" и национальным фондом поддержки правообладателей. Театр на Таганке 23:00 - 00:30