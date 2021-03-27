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Музей-заповедник "Петергоф" издаст детскую книгу про Петра I

Рабочее название книги для детей 10-12 лет - "Будь как Петр"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /Корр. ТАСС Олег Павленко/. Сотрудники Государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Петергоф" планируют издать книгу для детей о жизни Петра I. Ее издание приурочено к 350-летию со дня рождения императора. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор ГМЗ Елена Кальницкая.

"У нас будет [издаваться] детская книга. Она будет совершенно необычная, она расскажет ребенку, как надо себя вести, как надо жить и что надо делать, чтобы стать таким как Петр Первый, ее рабочее название "Будь как Петр", - рассказал она.

По словам Кальницкой, книга будет рассчитана на детей 10-12 лет. Издание приурочено к 350-летию со дня рождения Петра Великого.

Петергоф был основан в 1710 году Петром Великим, он же создал в резиденции парк с фонтанами по образцу Версаля. Фонтанная система Петергофа - одна из крупнейших в мире, она состоит из 147 фонтанов и на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков. Музей-заповедник "Петергоф" является одним из самых популярных туристических объектов России.

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