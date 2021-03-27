Пермский Театр-Театр представил пластический спектакль "Мы" по роману Евгения Замятина

ПЕРМЬ, 27 марта. /ТАСС/. Премьера пластического спектакля "Мы" по роману-антиутопии Евгения Замятина состоялась в субботу в Пермском академическом Театре-Театре. Над постановкой работали заслуженный артист России Егор Дружинин и хореограф Дмитрий Масленников.

Действие "Мы" разворачивается приблизительно в тридцать втором веке, в романе автор описывает общество жесткого тоталитарного контроля над личностью, имена и фамилии здесь заменены буквами и номерами. На фоне социальных потрясений разворачивается история главного героя D-503, мир которого меняется после того, как он влюбляется. Танцевальный язык спектакля хореографы-постановщики определяют как контемпорари и физический театр.

"Мы выбирали из трех авторов: Оруэлл, Хаксли и Замятин. И пришли к выводу, что нам ближе всего Замятин, потому что именно у Замятина, на мой взгляд, абсолютно человеческая, жизненная, понятная история влюбленности главного героя, а социальные потрясения служат фоном этой истории. В этом спектакле есть и пластика, есть и слово, визуальная составляющая тоже немаловажна, и музыка, написанная специально для этого спектакля", - рассказал журналистам на пресс-конференции Егор Дружинин.

Геометрические конструкции, визуальный ряд, блестящие футуристичные костюмы - все это основа сценографии.

В спектакле принимают участие как актеры Театра-Театра, так и непрофессиональные артисты, приглашенные танцовщики. Все они прошли через открытый кастинг, из 170 желающих в проект попал 21 человек. "На сцене и артисты балета Театра-Театра, и танцовщики, которые пришли в результате кастинга, и драматические актеры. Вы не сможете узнать кто из них кто", - добавил Дружинин.

По словам художественного руководителя театра Бориса Мильграма, "Мы" стал первым пластическим спектаклем на Большой сцене, до этого подобные постановки выходили на малой - в "Сцене-Молот".

Пермский академический театр - один из ведущих театров Перми, создан в 1927 году как театр рабочей молодежи, а затем стал называться драматическим. В 2007 году Пермский академический театр драмы переименовали в Театр-Театр, главной идеей превращения было создание внутри театра особого сценического пространства, посвященного театру как роду искусства и вмещающего в себя максимальное количество театральных форм. Спектакли театра неоднократно отмечали на российской премии "Золотая Маска".