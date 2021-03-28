Большой театр отметит 245-летие в рабочем режиме

МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ), которому в воскресенье исполняется 245 лет, отметит юбилей в рабочем режиме. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор театра Владимир Урин.

"245 - красивая цифра, - оценил Урин. - Может, в строгом смысле и не являющаяся официальным юбилеем, но тем не менее означающая такой значимый день рождения. Однако мы в театре приняли решение, что в условиях пандемии, учитывая все обстоятельства трудного года и текущего сезона, не будем устраивать никаких празднеств, а проведем юбилейный день в таком рабочем режиме".

"В театре, если говорить серьезно, праздник должен быть каждый день. Это безумно трудно, но для тех людей, которые приходят в Большой театр, это должно быть именно так. Вот в этом рабочем ритме мы и живем", - заявил глава ГАБТ. В подтверждение он назвал новые постановки, пополнившие афишу театра уже в этом году. "В феврале мы отыграли премьеру оперы "Соломея" Рихарда Штрауса. Очень сложный спектакль, который тепло был принят зрителем. Только что, в марте, состоялась мировая премьера балета "Орландо" в постановке Кристиана Шпука и премьера первой постановки в Большом театре единственной оперетты Дмитрия Шостаковича "Москва, Черемушки", - перечислил Урин.

По его словам, в дальнейшем списке премьер Большого значится, в частности, опера Джакомо Пуччини "Тоска" в постановке Стефано Пода. Затем на Камерной сцене будут представлены премьеры двух одноактных опер "Дневник Анны Франк" и "Белая роза". А на Исторической сцене 23 июня состоится премьера оперы Петра Чайковского "Мазепа" в постановке режиссера Евгения Писарева, за дирижерским пультом Туган Сохиев. "Финиширует сезон двумя премьерами - балетом "Чайка" на музыку Ильи Демуцкого, хореограф - Юрий Посохов, режиссер - Александр Молочников (Новая сцена, 1 июля) и оперой Георга Фридриха Генделя "Ариодант", где режиссером-постановщиком выступит Дэвид Олден, а дирижером - Джанлука Капуано (Новая сцена, 21 июля)", - рассказал гендиректор ГАБТ.

"Кроме того, мы стараемся приглашать известных исполнителей в наш текущий репертуар, - подчеркнул Урин. - Продолжается наш совместный проект с Пласидо Доминго, который в апреле споет партию Родриго в опере Верди "Дон Карлос", вместе с ним в спектакле будут участвовать Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Агунда Кулаева, Анна Нечаева. Словом, театр всегда живет событиями, и мы стараемся, чтобы этих событий было как можно больше". "К примеру, сегодня, в день 245-летия Большого театра, на Исторической сцене в рамках "Золотой маски" будет показана опера "Садко" в постановке Дмитрия Чернякова, выдвинутая на Российскую национальную театральную премию во всех главных номинациях. На Новой сцене состоится премьерный показ балета "Орландо", а на Камерной сцене - премьерный показ оперетты "Москва, Черемушки", - обозначил программу юбилейного дня глава Большого театра.

О дате

Что касается даты основания Большого театра, то, согласно историческим источникам, она приходится на 1776 год, когда императрица Екатерина II пожаловала губернскому прокурору князю Петру Урусову привилегию "на содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений" (17 марта по старому стилю, или 28 марта по новому стилю), напомнил Урин. "Эта дата считается днем основания Большого театра. Воспользовавшись привилегией, Урусов сформировал профессиональную актерскую труппу и в 1781 году открыл для нее постоянную площадку - Петровский театр. Это был первый стационарный театр в Москве - ныне Государственный академический Большой театр России", - уточнил гендиректор ГАБТ.

"Однако специалисты, которые скрупулезно занимаются историей театра, и в частности, Большого театра, уверяют, что эта история гораздо более длинная. Не 245 лет, а гораздо дольше. Я предложил предоставить нам соответствующие артефакты, и мы обсудим их со всем театральным сообществом. Пройдут эти ковидные времена, и мы такую дискуссию постараемся провести. Причем, сделаем это предельно публично. И если театральное сообщество с этим согласится, то, может, через некоторое время будем праздновать гораздо более солидную дату, чем 245 лет или 250 лет", - сказал Урин.

Об уроках пандемии

Рассказал он и о том, как Большой театр переживает период пандемии. "Эпидемия не закончилась, к величайшему сожалению, она продолжается, - констатировал собеседник агентства. - Ковид - вещь опасная, и может быть все что угодно. Не будем пока подводить итоги. Закончится пандемия, и вот тогда поймем все плюсы и минусы". "Что очевидно в данном случае - государство не оставило без реальной помощи всю систему культуры, и театры в том числе. Я не так сильно люблю признаваться в любви к начальству, но по тому, как оперативно решались вопросы с министерством культуры, с правительством, ничего, кроме слов благодарности, у нас нет. Мы эту помощь реально на себе ощутили. Это первый урок, который очень важен", - заявил Урин.

Вторым уроком он назвал возможность работать. "Второй урок, это то, что нам дали работать, сначала на 50% заполняемости зала, потом сократили до 25%, теперь вновь разрешили до 50%, - пояснил гендиректор ГАБТ. - Это очень важно. Это значит, что артисты постоянно играют, поют, танцуют, то есть, они находятся в профессиональной форме. Мы не дали произойти тому, что происходит в целом ряде стран, когда те или иные артисты вынуждены менять профессию. Потому что надо зарабатывать. Потому что люди выставлены за двери, и театры закрыты. Это вторая важная составляющая".

"И третья важная составляющая - это понимание людьми возникшей ситуации, - определил гендиректор ГАБТ. - Мы сегодня очень серьезно пересмотрели наши затраты на новые постановки и гонорары, которые были установлены. Мы сегодня ведем очень важные переговоры с артистами, кого зовем участвовать в спектаклях. И они сейчас реально понимают, что необходимо снижать гонорары в той ситуации, которая есть. Это тоже очень важный урок. Но главный урок это то, что мы живем, мы работаем", - отметил Урин.

Возвращаясь к юбилейной теме он добавил, что в настоящее время идет подготовка и составляется план мероприятий, связанных с предстоящим 250-летием Большого театра. "Четверть тысячелетия - это уникальная дата, значимая не только для российской культуры, но и всего мирового театра", - заключил гендиректор ГАБТ.