Балкарский государственный драмтеатр в Нальчике открылся после ремонта

НАЛЬЧИК, 28 марта. /ТАСС/. Балкарский государственный драматический театр им. Кайсына Кулиева в Нальчике (Кабардино-Балкария) открылся после продолжительного ремонта, начатого в 2015 году. Торжество посвятили Дню возрождения балкарского народа, который празднуется в республике 28 марта.

"Знаменательно, что в этот день раскрыли двери два замечательных института: театр им. Кайсына Кулиева и залы ансамбля "Балкария". Я уверен, что это станет достойным центром развития культуры народов Кабардино-Балкарии, центром культуры балкарского народа. Я поздравляю коллективы театра и ансамбля, вы через свое творчество даете людям возможность проникнуться многогранной культурой, прославляете нас на сцене не только Кабардино-Балкарии, но и по всему миру, за что мы вам благодарны", - сказал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков во время торжественной церемонии открытия.

Он также поздравил жителей республики с Днем возрождения балкарского народа. "Сегодня с этой сцены хочется поздравить всех жителей Кабардино-Балкарии с праздником, Днем возрождения балкарского народа! Мы все помним историю после тех трагических событий, которые произошли с братским балкарским народом, прошло время, и восторжествовала справедливость, была признана ошибка. Да, ничто не забывается, мы всегда будем нести в памяти имена тех, кто не дожил до этих дней, кто погиб в те трагические времена, но сегодня, в праздничный день, мы говорим о будущем Кабардино-Балкарии", - добавил он.

О ремонте театра

Капитальный ремонт здания балкарского театра провели на средства федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах". Ремонтные работы велись с 2015 года, впервые с 1968 года, все это время труппа театра вынуждена была репетировать в Государственном концертном зале, а реквизит хранился в отдаленных друг от друга местах в Нальчике.

Как пояснили в администрации театра, в ходе работ обновлен фасад здания, расширена глубина сцены, увеличены площади цехов, приобретены новые кресла, в театре стало больше гримерных комнат. Впервые за много лет появились дополнительные площади для творческой работы и подготовки к спектаклям, зрительный зал рассчитан на 300 мест, теперь он стал многоярусным. Помимо этого, заменены все коммуникации, которые также никогда ранее не приводились в порядок.

Вместе с труппой театра в здании разместится Государственный фольклорно-этнографический ансамбль танца "Балкария", только для них теперь рядом со старым зданием построили новое, для удобства артистов балета и репетиций. "У нас появился большой репетиционный зал, душевые, гримерные, все условия для работы", - рассказал корр. ТАСС директор ансамбля Магомед Энеев.

Сегодня вечером в обновленном театре жителей республики ждет премьера спектакля "Антигона" Жана Ануя (сценография Тахира Черкесова, перевод на балкарский Абдуллаха Бегиева, режиссер Магомед Атмурзаев).

Занавес Балкарского театра впервые открылся в 1935 году, а в 1937 году появился указ о статусе государственного театра. Театр является участником и победителем различных фестивалей, в том числе международных.

О празднике

День возрождения балкарского народа и восстановления балкарской государственности отмечается 28 марта. В этот день в 1957 году был издан указ президиума Верховного Совета СССР о возвращении балкарского народа на историческую родину после 13 лет сталинской депортации в Среднюю Азию. Указ воссоздал Кабардино-Балкарскую АССР.

Торжества по случаю праздника проходят во всех городах и районах республики, но из-за пандемии часть из них организована в онлайн-формате. Большой праздничный концерт записан мастерами искусств республики и доступен для просмотра на сайте Минкультуры КБР.