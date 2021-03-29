Okko покажет церемонию вручения премии "Оскар" в прямом эфире

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Мультимедийный сервис Okko эксклюзивно покажет церемонию вручения наград премии "Оскар" в прямом эфире. Об этом говорится в сообщении платформы, поступившем в ТАСС.

"93-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2020 год будет эксклюзивно транслироваться 26 апреля в 03:00 мск", - говорится в сообщении.

Номинанты на соискание премии были объявлены в середине марта. В категории "Лучший фильм", которая считается самой престижной, представлены "Суд над чикагской семеркой", "Земля кочевников", "Отец", "Иуда и черный мессия", "Манк", "Минари", "Девушка, подающая надежды", "Звук металла". За награду в номинации "Лучшая мужская роль" поборются Риз Ахмед, Чедвик Боузман (номинирован посмертно - прим. ТАСС), Энтони Хопкинс, Гари Олдман и Стивен Ян, на награду в категории "Лучшая женская роль" претендуют Виола Дэвис, Андра Дэй, Ванесса Кирби, Фрэнсис Макдорманд и Кэри Маллиган.

Продюсерами трансляции 93-й церемонии стали двукратная номинантка премии Стейси Шер, обладательница Emmy за организацию Grammy-2019 Джесси Коллинз и Стивен Содерберг, на счету которого статуэтка за режиссуру фильма "Траффик".

Трансляция будет эксклюзивно доступна для зарегистрированных пользователей Okko без дополнительной платы в приложениях для iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox, на сайте okko.tv.