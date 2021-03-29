Гергиев и артисты Мариинского театра проведут Дни Стравинского в Москве и Петербурге

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит в Москве и Санкт-Петербурге с программой, приуроченной ко дню памяти композитора Игоря Стравинского. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Фонда Валерия Гергиева.

"Валерий Гергиев проведет Дни Стравинского в Санкт-Петербурге и Москве. Концерты и спектакли пройдут вокруг памятной даты: 6 апреля исполняется 50 лет со дня смерти великого композитора", - сообщили в пресс-службе.

В Москве маэстро и оркестр Мариинского театра 5 апреля выступят дважды в зале "Зарядье". В 18:00 мск они исполнят музыку из одноактных балетов Стравинского "Петрушка" и "Жар-птица", в 21:00 - из "Весны священной", а также Концерт для скрипки D-dur с солистом Павлом Милюковым и Каприччио для фортепиано с оркестром с Денисом Мацуевым.

В Санкт-Петербурге Мариинский театр будет чествовать композитора целым рядом событий, отметили в фонде. На всех сценах театра 4 апреля будет звучать только музыка Стравинского. Кульминацией Дней Стравинского станет концерт 6 апреля в "Мариинском-2", где прозвучит "Симфония псалмов".

Игорь Стравинский (1882 - 1971) - русский композитор и дирижер. Мировую известность ему принесли балеты "Жар-птица", "Петрушка" и "Весна священная", написанные для "Русских сезонов" Сергея Дягилева. В 1914 году композитор эмигрировал в Европу, с 1939 жил в США. Лауреат пяти состязательных премий "Грэмми" (1962-1968) и специальной награды "Грэмми" за жизненные достижения (1987; посмертно).