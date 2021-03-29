120-летие Большого зала Московской консерватории отметят двумя концертами

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Симфонический оркестр Московской консерватории под управлением Валерия Полянского и декан фортепианного факультета консерватории Андрей Писарев исполнят сочинения Петра Ильича Чайковского в честь 120-летия Большого зала консерватории. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба консерватории.

"7 апреля 2021 года пройдет торжественный концерт к 120-летию Большого зала Московской консерватории. Число выбрано неслучайно, - подчеркнули организаторы. - Именно в этот день в 1901 году состоялось открытие нового великолепного концертного зала, подобных которому не было тогда в России".

В программе прозвучат Четвертая симфония и Первый фортепианный концерт Чайковского - первого профессора Московской консерватории, имя которого она носит. "Чайковский для меня - самый трудный композитор, - привели в пресс-службе слова Полянского. - В любом его сочинении всегда присутствует второй план, неочевидный, но крайне важный. Я бы вспомнил метафору о "загадочной русской душе", с ее метаниями, томлением о несбыточном идеале. Если удается при интерпретации выявить его, расслышать подтекст, сокрытый в музыке, то тогда лишь считаю, что исполнение получилось".

Праздник продолжится на следующий день: 8 апреля на сцену Большого зала выйдут пианистка Екатерина Мечетина, Тульский филармонический симфонический оркестр и его художественный руководитель Владислав Лаврик.

"С большой радостью поздравляю музыкантов, слушателей и всех, кто связан с Московской консерваторией с 120-летием этого прекрасного исторического зала. Консерватория для меня - Alma mater, и каждый выход на сцену Большого зала имеет особое значение", - подчеркнул дирижер. В программе - Концерт №20 для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта и увертюра к его опере "Свадьба Фигаро", а также Пятая симфония Людвига ван Бетховена.