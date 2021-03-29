Третьяковская галерея проведет выставки картин Репина в Париже и Хельсинки в 2021 году

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея проведет в 2021 году показы работ Ильи Репина в городском музее изящных искусств в Малом дворце (Mus e du Petit Palais) в Париже и в Художественном музее Атенеум в Хельсинки. Об этом сообщила журналистам в понедельник директор галереи Зельфира Трегулова.

"На 2021 год запланированы два больших зарубежных показа творчества Репина. Один - в музее Атенеум в Хельсинки, который был партнером и Третьяковской галереи, и Русского музея в ретроспективах Репина. <...> После завершения показа в Хельсинки осенью 2021 года планируется показ выставки к открытию одного из самых престижных выставочных пространств Европы - в музее Пти-Пале - прямо напротив моста Александра III", - сказала она журналистам.

Трегулова отметила, что в состав обеих выставок войдут главные шедевры Репина. Это "Крестный ход в Курской губернии", "Не ждали" и масштабное полотно "Прием Александром III волостных старшин во дворе Петровского дворца в Москве". "В постоянной экспозиции музея Атенеум также представлены несколько работ этого художника, который последние 12 лет своей жизни, начиная с 1918 года, прожил в Куоккале, которая с этого момента стала частью территории Финляндии", - пояснила директор галереи.

На время экспонирования работ за рубежом эти залы примерно на 11 месяцев займет выставка "Илья Репин: известный и неизвестный".

В 2019 году в Третьяковской галерее на Крымском валу прошла выставка "Илья Репин", в которую вошли почти 300 живописных и графических работ мастера из 35 музейных и частных собраний. Планировалось, что эта выставка поедет в Париж и Хельсинки после завершения показа в Москве.

Реставрации полотна "Иван Грозный"

Специалисты Третьяковской галереи ведут работы по реставрации поврежденного вандалом полотна "Иван Грозный и сын его Иван 6 ноября 1581 года" Ильи Репина с прицелом на дальнейшее экспонирование. Речи о том, что полотно не будет показано зрителям, не идет, сообщила журналистам в понедельник главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

"Мы уже провели комплекс исследований, у нас ушел на них целый год. И тот объем результатов, который мы получили, он продолжает нами обрабатываться, осмысливаться и изучаться. У нас есть мощная база, которая позволяет нам сказать, что мы вернем картину в экспозицию. У нас уже есть чувство уверенности, мы понимаем, какие этапы нам предстоят и рассчитываем, что по завершении этих этапов картина вернется", - сказала она.

В мае 2018 года вандал металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Реставрация картины началась в апреле 2019 года. Сложность работ заключается как в технических особенностях написания полотна, так и в том, что после первого инцидента в 1913 году, когда картина была в трех местах порезана ножом, она была сдублирована. На данный момент готовится этап утоньшения лакового слоя, благодаря чему картине вернут колорит, приближенный к авторскому.

После завершения реставрации, сроки которой специалисты пока обозначить не могут, картина будет экспонироваться в специальной защитной капсуле.

Руководит группой специалистов, занимающихся реставрацией картины, заведующий отделом реставрации масляной живописи XVIII - начала XX века Третьяковской галереи Андрей Голубейко. Вместе с ним над восстановлением полотна работают реставраторы высшей квалификации Александра Орловская и Екатерина Волкова.