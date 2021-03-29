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Пандемия COVID-19

Лидер группы "Старый приятель" умер от инфаркта после коронавируса

Александру Зарецкому было 53 года

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Музыкант и лидер группы "Старый приятель" Александр Зарецкий умер на 54-м году жизни в результате инфаркта. В прошлую пятницу артист впал в кому, сообщили ТАСС в пресс-службе группы в понедельник.

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"Инфаркт послековидный. Он скончался в больнице, был в коме", - пояснили в пресс-службе.

Группа "Старый приятель" была создана в 1995 году пианистом Александром Зарецким и певцом и гитаристом Андреем Шуриковым. На счету коллектива несколько альбомов, последний из них - "Время" - вышел в 2020 году.

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