Лидер группы "Старый приятель" умер от инфаркта после коронавируса

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Музыкант и лидер группы "Старый приятель" Александр Зарецкий умер на 54-м году жизни в результате инфаркта. В прошлую пятницу артист впал в кому, сообщили ТАСС в пресс-службе группы в понедельник.

"Инфаркт послековидный. Он скончался в больнице, был в коме", - пояснили в пресс-службе.

Группа "Старый приятель" была создана в 1995 году пианистом Александром Зарецким и певцом и гитаристом Андреем Шуриковым. На счету коллектива несколько альбомов, последний из них - "Время" - вышел в 2020 году.