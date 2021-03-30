Этюды к полотну "Иван Грозный и сын его Иван" покажут на выставке Репина в Москве

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Выставка "Илья Репин: известный и неизвестный" открывается во вторник в Государственной Третьяковской галерее. Посетителям покажут около 30 работ художника, в том числе подготовительные эскизы к одному из шедевров художника "Иван Грозный и сын его Иван", сообщила директор галереи Зельфира Трегулова.

"Та выставка, которую мы представляем сегодня, это относительно камерная выставка, которую мы развернули в двух репинских залах примерно на 11 месяцев, на то время, когда работы Репина будут отсутствовать в постоянной экспозиции Третьяковской галереи, те работы, которые участвовали в выставке 2019 года, поскольку на 2021 год запланированы два больших зарубежных показа", - сказала она. В этом году шедевры Репина планируется показать в музее изящных искусств в Малом дворце (Museе du Petit Palais) в Париже и в Художественном музее Атенеум в Хельсинки.

Руководитель отдела живописи второй половины XIX - начала XX века Татьяна Юденкова отметила, что шедевру "Иван Грозный и сын его Иван" посвящен целый отдел. "Мы собрали все этюды и эскизы, которые представляют этапы работы художника над полотном, и сделали небольшой ролик, который посвящен истории шедевра, исследованиям и реставрации", - пояснила она. Частью раздела стала в том числе поздняя уменьшенная версия полотна - картина "Сыноубийца" из собрания Воронежского областного художественного музея имени И. Н. Крамского.

По словам Юденковой, центром выставки является большая работа, которая иллюстрирует поиски позднего Репина периода эмиграции в области интерпретации евангельских сюжетов. "Это картина "Неверие Фомы" - невероятно экспрессивно исполненная, продолжающая волновать и заряжать нас энергией света, мазка и, несомненно, интерпретацией этого сюжета", - пояснила куратор.

Она также рассказала, почему название выставки было образовано определениями "известный" и "неизвестный". Так, известные работы Репина хранятся в Третьяковской галерее, но по разным причинам большая их часть не участвовала в большой выставке 2019 года. Какие-то работы были на выставках в регионах, какие-то остались в фондах, пояснила куратор.

"Неизвестный Репин - это то самое интересное, что мы приготовили для наших гостей. Это вещи из частных собраний, которые были обнаружены не сразу. Но невозможно было их не экспонировать, потому что это невероятно эффектные вещи. Это три женских портрета, каждый из них представляет десятилетие XX века", - отметила Юденкова.