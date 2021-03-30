В Швеции назовут лауреата Премии памяти Астрид Линдгрен

СТОКГОЛЬМ, 30 марта. /ТАСС/. Жюри назовет во вторник в Швеции лауреата международной Премии памяти Астрид Линдгрен (1907-2002), присуждаемой за вклад в детскую литературу. Церемония пройдет в детской библиотеке "ДесятьТринадцать" столичного Дома культуры, где в связи с распространением коронавируса не будет, как обычно, присутствовать публика, сообщается в пресс-релизе фонда премии.

Премия была учреждена шведским правительством в 2002 году, чтобы содействовать развитию детской и юношеской литературы. Это было сделано в знак признания заслуг Линдгрен, чьи книги "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", "Пеппи Длинныйчулок" были переведены более чем на 90 языков.

На премию могут быть номинированы писатели, иллюстраторы, издатели и чтецы, чьи работы передают дух произведений Линдгрен. Награда, которая может быть присуждена сразу нескольким претендентам или организациям, пропагандирующим чтение среди младшего поколения, призвана повысить интерес к детской и юношеской литературе.

Жюри состоит из 12 человек, назначаемых на четыре года Шведским советом по вопросам культуры. В их числе писатели, литературоведы, художники, критики, библиотекари. Семью Линдгрен представляет ее правнук Юхан Пальмберг.

Денежная часть награды составляет 5 млн шведских крон (около $578 тыс.).

Номинанты из России

Детские писатели Нина Дашевская, Евгения Басова и Александра Литвина, художники Анастасия Архипова, Александр Траугот, Евгений Антоненков и Михаил Бычков, поэт Михаил Яснов и писатель Анна Старобинец стали соискателями премии 2021 года. В список, где значатся 263 кандидатов из 69 стран, также вошел и российский благотворительный фонд "Созидание".

Нина Дашевская дебютировала как детский писатель в 2009 году, когда ее сказку напечатал журнал "Кукумбер". Первая книга Дашевской - "Семь невысоких гномов" - была издана в 2011 году. В 2014 году две книги Дашевской были отмечены литературными наградами: сборник подростковых рассказов "Около музыки" победил в номинации "Воспитание чувств" на конкурсе "Новая детская литература" и занял первое место на конкурсе "Книгуру", а повесть "Вилли" завоевала Крапивинскую премию. Евгения Басова начала писать стихи и рассказы еще в школе. Является призером третьего международного конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной литературы имени Алексея Толстого за цикл повестей о современных детях: "Звери из детства", "Даша Птичкина и ее друзья", "Эй, рыбка!", "Наша земля дышит. Короткие рассказы о Севере". Александра Литвина является автором многих познавательных книг для детей: "История старой квартиры", "Мы идем в музей", "Метро на земле и под землей: краткая история железной дороги в картинках".

Анастасия Архипова - иллюстратор сказок Ханса Кристиана Андерсена, "Мещанина во дворянстве" и "Тартюфа" Мольера, "Дон Кихота" Сервантеса. В числе графических работ Александра Траугота - иллюстрации сказок Андерсена, Перро, братьев Гримм, произведений Пушкина, Аксакова, Толстого, а также Гомера, Овидия, Метерлинка. Евгений Антоненков известен оформлением книг Джанни Родари, Уильяма Теккерея, Алана Милна, Корнея Чуковского и Льюиса Кэррола. Художник и лауреат множества международных премий Михаил Бычков создал такие образы как Пеппи Длинный Чулок, Питер Пэн, Ассоль, Суок.

Михаил Яснов - поэт, переводчик и детский писатель. В 1979 вышла в свет его первая книга для детей "Лекарство от зевоты". Анна Старобинец пишет не только фантастику и триллеры для взрослых, но и сказочные и детективные истории для детей ("Страна хороших девочек", "Котлантида", "Зверский детектив"). Ее книги переведены практически на все европейские языки.

С момента своего основания одним из направлений деятельности фонда "Созидание" стала поддержка на постоянной основе малообеспеченных семей, в том числе отправка им школьных принадлежностей, книг. Фонд также организовал прием книг от населения для отправки в маленькие сельские библиотеки - художественной и познавательной литературы, журналов, справочников.

Лауреат прошлого года

В 2020 году премию памяти Астрид Линдгрен получила писатель и иллюстратор из Южной Кореи Бик Хина. По мнению жюри, "с тонким чувством материала, мимики и жестов Бик Хина представляет кинематографичные рассказы из книг для детей о детском одиночестве, встречах и общности".

Хина родилась в 1971 году в Сеуле и является одним из самых известных иллюстраторов в своей стране. После работы с рекламными и анимационными фильмами для детей она начала создавать свои собственные книжки с картинками. Опубликовала 13 книг, пользуется популярностью во всей Азии и была удостоена нескольких наград как в своей стране, так и за рубежом.