Российский триллер "Спутник" переснимут при сотрудничестве голливудских студий

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Англоязычный ремейк российского фантастического триллера "Спутник" Егора Абраменко создадут в сотрудничестве с голливудскими студиями, которые работали над "Джокером" и новым "Бэтменом". Об этом сообщает во вторник пресс-служба киностудии Art Pictures Studio.

"Продюсеры кинокомпаний "Водород", Art Pictures Studio и Hype Film объединились с голливудскими студиями Village Roadshow и 6th and Idaho, чтобы снять англоязычную версию нашумевшего российского триллера "Спутник" режиссера Егора Абраменко", - рассказали в пресс-службе. Как уточнили в компании, студия Village Roadshow работала над фильмами "Джокер", "Пассажиры", "Великолепная семерка", а 6th and Idaho готовит к выпуску нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Триллер "Спутник" стал первым крупным российским релизом, выпущенным онлайн в период закрытия кинотеатров в 2020 году, его международная премьера состоялась на фестивале Tribeca Film Festival. Фильм также занял первое место в категории "хоррор" в американском iTunes.

"Спутник" стал первым большим российским релизом, который сразу же оказался на цифровых платформах: во время локдауна никто не выходил из дома, фильм увидело беспрецедентное количество людей, он наделал много шума как в России, так и в мире. Я безмерно горд, что "Спутник" - одна из немногих российских картин, по которой будет снят англоязычный ремейк", - отметил продюсер Федор Бондарчук (Art Pictures Studio), слова которого привели в пресс-службе.

Вице-президент по художественным фильмам студии Village Roadshow Джиллиан Апфельбаум выразила уверенность, что "Спутник" будет понятен англоязычной аудитории, а захватывающий сюжет картины понравится зрителям во всем мире. "Мы с нетерпением ждем начала производства и верим, что привлекли к сотрудничеству лучших в отрасли, тех, кто сможет переосмыслить оригинальное видение Егора, не нарушив идею фильма", - добавила она.

Действие картины разворачивается в СССР в 1983 году. Страна празднует возвращение на землю советского космического аппарата, но от людей скрывают, что выжил лишь один космонавт. Факты указывают на то, что в полете участники экспедиции столкнулись с новой формой жизни - и, вероятно, привезли с собой. Загадку случившегося предстоит разгадать нейрофизиологу Татьяне Климовой. Роли в триллере исполнили Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук и другие.