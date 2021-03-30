Цискаридзе предложил вернуться к советской образовательной системе

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Нынешняя система образования в России дает низкие показатели, необходим возврат к советской практике в этой сфере. Такое мнение высказал ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе в рамках программы "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"Честно скажу, я не доволен вообще ни своей работой, я не доволен ни системой образования на сегодняшний день в нашей стране. <…> Я хотел бы, чтобы мы потихоньку в стране возвращались к той системе советского образования, в которой мы учились. Потому что как ребенок, который с самого раннего возраста представлял нашу страну на международном рынке, я знаю, как никто, что мы своей подготовкой превосходили всех наших сверстников - во Франции, в Англии, в Америке. К сожалению, я вынужден сегодня констатировать, очень низкий уровень образованности", - сказал он, беседуя с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

Ректор Академии Вагановой отметил, что сегодня педагоги больше заняты результатами "на бумаге", чем реальным обучением детей. "Очень много мы боремся за то, чтобы показать результат не выпускниками, не реально достижениями, а как правильно заполнены документы, - заметил он. - Я просто очень за то, чтобы мы не гнались за красными дипломами, мы не гнались за количеством "пятерок", а все по-настоящему эту "пятерку" заслуживали. И вузу, или школе, или педагогу не прилетало бы за то, что он поставил много "неудов".

При этом Цискаридзе подчеркнул, что у тех, кто учится в России, все еще есть преимущества перед выпускниками иностранных учебных заведений. "У меня учится очень много иностранцев в вузе. И я регулярно общаюсь с ними и вижу нижайший уровень развития, незнание элементарно литературы, не мировой, а своей страны, вообще просто ноль. Меня это очень всегда расстраивает. Потому что образование - это и есть культура, это главный очаг культуры", - подчеркнул он.