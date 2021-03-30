Руководство "Ленфильма" планирует полностью погасить долги к середине 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Руководство "Ленфильма" планирует полностью погасить существующие долги киностудии к середине 2022 года. Об этом журналистам сообщил во вторник генеральный директор "Ленфильма" Федор Щербаков.

"Занимались последние полгода финансовым оздоровлением студии. Общий долг сокращен более чем на 70%, сокращены все задолженности по ЖКХ. Мы активно работаем, - сказал Щербаков. - Остаток долга на сегодня составляет 631 млн рублей. По тому плану, который у нас есть, планируем, что к середине 2022 года долг будет полностью закрыт".

По словам гендиректора, оставшуюся часть долга предполагается погасить за счет собственных средств киностудии. "Я очень благодарен нашим коллегам из банка ВТБ, из всех энергоснабжающих организаций за понимание. Везде налажен конструктивный диалог, реструктурированы долги. Поэтому фактор, о котором писала пресса, что студия может быть обанкрочена, он ушел, надеюсь, в небытие", - добавил он.

"Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. В июле 2020 года бывший врио гендиректора киностудии Инесса Юрченко уточнила на пресс-конференции, что основной долг перед банком ВТБ ("Ленфильм" заключил кредитное соглашение с банком в 2013 году) составляет 1,5 млрд рублей и около 700 млн рублей - по процентам. Кроме того, среди других долгов киностудии - задолженность по налогам - 23,8 млн рублей, перед Госфильмофондом - около 51 млн рублей, по коммунальным платежам - 25 млн рублей.

Отмечалось также, что Министерство культуры РФ, Министерство финансов РФ, банк ВТБ и "Ленфильм" совместно работают над исполнением поручения президента РФ по предотвращению банкротства киностудии и дальнейшей нормализации ее экономического состояния. В переговорах с банком ВТБ киностудии удалось достичь льгот по обслуживанию кредитной линии: снизить ставку с 10% до 0,1%. В июле также было объявлено, что "Ленфильму" предоставлены кредитные каникулы до сентября 2020 года. Правительство России включило киностудию в реестр системообразующих предприятий.

В октябре 2020 года сообщалось, что киностудия получила от министерства культуры 486,6 млн рублей для погашения части основного долга по кредиту банка ВТБ. Совет директоров "Ленфильма" утвердил программу финансового оздоровления киностудии. Финансовая модель развития компании предполагает выход на самоокупаемость в 2025 году.