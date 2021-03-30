"Ленфильм" рассчитывает запустить до четырех собственных кинопроектов в этом году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Петербургская киностудия "Ленфильм" планирует до конца года запустить в производство до четырех собственных кинопроектов. Об этом журналистам сообщил во вторник генеральный директор "Ленфильма" Федор Щербаков.

"Очень надеюсь, что в этом году мы начнем запуск собственных кинопроектов. Они подготовлены. Мы в ближайшее время их анонсируем. Кинопроизводство здесь точно будет активно жить, - сказал Щербаков. - Я думаю, что до четырех проектов мы сможем запустить в этом году".

Говоря о проектах, гендиректор отметил, что в планах киностудии - запуск нескольких социальных драм. "Рассматриваем даже и хорроры. Думаю, что в производство будет запущен один из сериалов, и целый ряд всей той линейки современного кино, которое должно быть, обязательно будет на киностудии", - добавил он.

Шербаков также рассказал, что в этом году на широкие экраны выйдут два фильма, снятые учениками Александра Сокурова. "Мы являемся сопродюсерами. Уже в этом году они будут представлены зрителям", - отметил он. По его словам, загруженность киностудии достаточно высокая, съемки на ее базе идут постоянно.

О "золотой коллекции"

Щербаков также сообщил, что студии удалось добиться позитивных подвижек по вопросу о "золотой коллекции". "Мы заключили первые договора на использование интернет-прав, и киностудия в этом году получит уже первую выручку от "золотой коллекции", чего до этого не было. Я надеюсь, что и с телевизионными правами в самое ближайшее время результат будет достигнут", - сказал он.

Киностудия с 2012 года ведет работу по возращению прав на ее "золотую коллекцию". В мае 2020 года министр культуры РФ Ольга Любимова отмечала, что ведомство "должно дальше проследить за тем, чтобы "золотая коллекция" находилась в Госфильмофонде", а права на дистрибуцию - у киностудий, "потому что это является еще одной возможностью дохода для этих студий", которые всячески необходимо поддерживать.

"Золотая коллекция" включает более тысячи фильмов, которые были сняты на "Ленфильме" до 1992 года, многие из них считаются классикой советского кинематографа.

О "Ленфильме"

Киностудия "Ленфильм" ведет историю с 1914 года, когда был основан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. Название "Ленфильм" студия получила в 1930-х годах прошлого века. На студии сняты такие фильмы как "Чапаев", трилогия о Максиме, "Гамлет", "Дама с собачкой", "Двадцать дней без войны" и множество других.