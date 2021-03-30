СТОКГОЛЬМ, 30 марта. /ТАСС/. Французский писатель Жан-Клод Мурлева стал лауреатом Международной премии памяти Астрид Линдгрен, вручаемой за достижения в области литературы для детей и подростков. Об этом во вторник объявлено на пресс-конференции в детской библиотеке стокгольмского Дома культуры.

"Жан-Клод Мурлева - блестящий новатор традиций сказки, открытый как для самого сложного, так и для самого прекрасного. Время и пространство перестают существовать в его повествовательных мирах, а в мечтательной и точной прозе изображены вечные темы, такие как тоска и любовь, уязвимость и война. Постоянно удивляющее творчество Мурлева соединяет древнюю ткань эпоса с современной реальностью", - считает жюри.

Жан-Клод Мурлева родился в 1952 году в семье фермеров. Он получил педагогическое образование и работал учителем немецкого языка в колледже, но в 1986 году решил стать писателем - создавать моноспектакли для детей. Одним из наиболее известных стал "Говорите мне о любви" (более пятисот представлений во Франции и за рубежом). В 1997 году вышла его первая книга - "История о ребенке и яйце". На настоящий момент он создал более 20 произведений в таких жанрах, как сказка, басня и фэнтези, которые переведены на различные языки мира, в том числе на русский.

Премия Астрид Линдгрен была учреждена правительством Швеции после смерти писательницы в январе 2002 года. Сумма денежного вознаграждения составляет пять миллионов шведских крон (около $578 тыс.). Вручение премии этого и прошлого годов состоится онлайн 31 мая.

В обнародованный в октябре прошлого года список претендентов вошли 263 кандидата из 69 стран. В числе российских соискателей премии в этом году были писатели Нина Дашевская, Евгения Басова и Александра Литвина, художники Анастасия Архипова, Александр Траугот, Евгений Антоненков и Михаил Бычков, поэт Михаил Яснов и писатель Анна Старобинец. В список также вошел и российский благотворительный фонд "Созидание".

Жюри состоит из 12 человек, назначаемых на четыре года шведским Национальным советом по культуре. В их числе - писатели, литературоведы, художники, критики, библиотекари. Семью Линдгрен представляет ее правнук Юхан Пальмберг. В прошлом году лауреатом премии стала писатель и иллюстратор из Южной Кореи Бэк Хина.