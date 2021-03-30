Пианисты из семи стран выступят на конкурсе Grand Piano Competition в Москве

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пятнадцать музыкантов из России, Германии, Грузии, Израиля, Китая, Коста-Рики и Южной Кореи примут участие в очных турах III Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition под художественным руководством народного артиста России Дениса Мацуева, которые пройдут с 30 апреля по 5 мая в Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба организатора конкурса - Московской филармонии.

"Объявлены имена участников III Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition. Члены жюри отобрали 15 пианистов из семи стран, которые приедут в Москву для очного соревнования", - сказали в филармонии.

Согласно правилам, все прошедшие отбор участники смогут выступить в обоих турах - как с сольной программой (I тур), так и в сопровождении симфонического оркестра (II тур).

Оценивать выступления будут профессор Международной академии в Имоле (Италия) Борис Петрушанский, профессор Музыкального университета имени Фредерика Шопена в Варшаве Петр Палечный, президент фестиваля в Анси Паскаль Эсканд, профессора Московской консерватории Павел Нерсесьян и Владимир Овчинников, директор Центральной музыкальной школы Валерий Пясецкий.

Пятеро лучших конкурсантов получат звание лауреата III Конкурса Grand Piano Competition и премию в размере $5 тыс. Один из них станет обладателем гран-при - гибридного рояля Yamaha С3Х. Десять дипломантов конкурса наградят премией в размере 1 тыс. долларов. Такая же сумма будет вручена педагогам конкурсантов, завоевавших звание "Лауреат конкурса".

В связи с тем, что в 2020 году конкурс был перенесен из-за пандемии коронавируса, жюри в этом году скорректировало возрастные требования. Так, к участию допущены претенденты, приславшие видеозаписи на конкурс в прошлом году, даже если их возраст к моменту начала состязания 2021 года превысит 16 лет.