Власти Петербурга выделят 100 млн рублей на поддержку кинематографа в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга направят около 100 млн рублей в этом году на субсидии некоммерческим организациям для реализации кинематографических проектов. Об этом журналистам сообщил во вторник вице-губернатор Борис Пиотровский, который курирует в городском правительстве вопросы культуры и спорта.

"Сегодня я могу смело заявить о том, что в бюджете предусмотрены 100 млн рублей субсидий на поддержку кинематографа. Конкурсная комиссия в ближайшее время проведет свое совещание. Члены конкурсной комиссии будут всем известны <…> и определят, какие фильмы мы сможем поддержать", - сказал Пиотровский в ходе посещения "Ленфильма". В числе знаковых проектов киностудии, которые в предыдущие годы были реализованы при поддержке города, он назвал фильмы "Мальчик русский", "Контрибуция".

Генеральный директор "Ленфильма" Федор Щербаков рассказал журналистам, что в ближайшее время вице-губернатор Пиотровский войдет в совет директоров киностудии. "Мы будем и дальше конструктивно работать и принимать, безусловно, участие в тех конкурсах, которые Петербург объявит по поддержке кино", - добавил он.

Пиотровский отметил, что "у города большие планы по развитию кинематографа", власти стремятся сделать Петербург удобной площадкой для кинопроизводителей. "Мы завершаем формирование кинокомиссии на базе комитета по культуре. Мы наполняем ее функциями, полномочиями. Это будет "единое окно" для согласования проведения киносъемок", - добавил он.

Вице-губернатор выразил надежду, что "Ленфильм" станет главной точкой притяжения для кинематографистов в Петербурге. "Сегодня состоялся конструктивный диалог. Я узнал много о планах киностудии "Ленфильм" по развитию. Это вселяет оптимизм: киностудия развивается, на киностудию возвращаются съемки", - сказал он по итогам встречи с гендиректором "Ленфильма". По его словам, власти города сделают все от них зависящее, чтобы киностудия развивалась.

Карта киносъемок

Пиотровский рассказал, что в настоящее время ведется формирование карты киносъемок Петербурга. "Мы формируем карту, на которой будет понятно, что, где и когда происходит. Это будет удобно и для служб городских, и для администрации города, и для горожан, и для кинопроизводителей. [Это] целый комплекс мер, который сейчас рассматривается и <…> на базе кинокомиссии будет реализован для того, чтобы сделать город привлекательным для киносъемок", - пояснил он.

По данным городского комитета по культуре, на территории Петербурга ежегодно снимается около 80 фильмов.