Фильм "Никто" Ильи Найшуллера планируют выпустить в прокат по всему миру

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Фильм "Никто", который стал на минувшей неделе лидером по сборам в США, выйдет в прокат по всему миру, вскоре его увидят зрители в Австралии и Новой Зеландии. Об этом ТАСС сообщил во вторник режиссер картины Илья Найшуллер.

"Прокат планируется во всех странах мира. Сейчас фильм идет в России, странах СНГ, Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, в апреле он выходит в Австралии и Новой Зеландии, потом в Европе по мере открытия кинотеатров", - сказал режиссер. Он не исключил, что у фильма будет продолжение, но отметил, что говорить об этом рано.

Криминальный триллер "Никто" вышел в мировой прокат 18 марта. Он стал лидером по сборам в США, собрав за первые дни $6,7 млн при бюджете в $16 млн. В целом по миру сборы составили $11,7 млн. По словам Найшуллера, такой успех стал приятной неожиданностью для создателей.

"Мне очень нравятся американские и русские рецензии. В Америке у нас 80% на Rotten Tomatoes (популярный сайт-агрегатор рецензий - прим. ТАСС), но, что еще важнее, 95% положительных зрительских откликов. На сайте CinemaScore у фильма стоит пятерка с минусом по шестибалльной шкале - это крайне высокий рейтинг. Люди рекомендуют друг другу фильм, пишут о нем в соцсетях, ходят по несколько раз в кино, что всегда огромный показатель того, что кино очень зрительское. Студия верила в него изначально, еще с первого режиссерского монтажа", - поделился Найшуллер, добавив, что планирует продолжить сотрудничество с голливудскими студиями.

О картине

Фильм "Никто" рассказывает о заурядной жизни мужчины средних лет, которая складывается из дома и работы. Но на самом деле у главного героя есть темное прошлое. Когда-то он зарабатывал на жизнь тем, что убивал людей за деньги. Ему приходится вспомнить былые навыки после того, как он, спасая от хулиганов женщину, ранил одного из нападавших. Тот оказался братом местного криминального авторитета, который жаждет реванша.

Главную роль в картине исполнил американский актер Боб Оденкерк, ранее сыгравший в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу". В фильме также снялись американец Кристофер Ллойд, датчанка Конни Нильсен и российские актеры Алексей Серебряков и Александр Паль.

Оператором проекта выступил Павел Погоржельский, сценарий написал Дерек Колстад, работавший над фильмом "Джон Уик".