Фестиваль "Сыктывкарса тулыс" пройдет в Коми год 100-летия республики

СЫКТЫВКАР, 30 марта. /ТАСС/. Театр оперы и балета Республики Коми подготовит две масштабные премьеры к международному фестивалю оперного и балетного искусства "Сыктывкарса тулыс" ("Сыктывкарская весна"), который пройдет 10-30 апреля в столице Коми с участием исполнителей мирового уровня. Театр покажет новую постановку оперетты Имре Кальмана "Фиалка Монмартра" и национальный балет "Яг морт", рассказал во вторник журналистам директор театр Дмитрий Степанов.

"В этом году фестиваль "Сыктывкарса тулыс" проходит под эгидой празднования 100-летия Республики Коми и как никогда отличается разнообразной афишей, огромным количеством приглашенных гостей. Впервые за всю историю фестиваля мы делаем две крупномасштабные премьерные постановки. Первая - это оперетта "Фиалка Монмартра", премьеры состоятся 10 и 11 апреля, это станет открытием фестиваля. Вторая еще более зрелищная и масштабная постановка с огромным количеством артистов - коми балет "Яг морт", премьерные показы состоятся 17 и 18 апреля", - рассказал Степанов.

Так, концерт симфонического оркестра театра состоится 14 апреля. Прозвучат самые известные произведения композитора Феликса Мендельсона. Солистом выступит лауреат международных конкурсов, скрипач Айлен Притчин. 15 апреля в купольном зале Национальной галереи республики пройдет камерный концерт вокальной музыки с участием солистов театра, концертмейстером выступит профессор Московской консерватории Елена Савельева, а ведущей - музыковед, лауреат премии Москвы в области культуры Надежда Кузякова, рассказал директор.

21 апреля в Сыктывкаре состоится уникальный творческий проект "ТенорА XXI века" - бренд, который существует много лет под управлением известного деятеля культуры Дмитрия Сибирцева. В столице Коми выступят солисты Новой оперы и Большого театра Станислав Мостовой, Максим Пастер, Сергей Писарев и Георгий Фараджев. В программе "Такая большая любовь" прозвучат самые известные арии из оперетт и опер, итальянские и испанские песни. В этот же день запланирована творческая встреча с Сибирцевым, он доступным языком расскажет, как слушать и понимать оперу. 24 апреля на сцене театра будет показана фантастическая опера "Сказки Гоффмана", постановка отмечена различными премиями и наградами, солировать также будут приглашенные артисты.

Из Перми и Нью-Йорка

Долгожданным гостем фестиваля 25 апреля станет Пермский академический театр оперы и балета. "28 апреля будет показан шедевр оперного искусства - опера "Тоска" с великолепным звездным составом и дирижером. В партии Марио Каварадосси выступит один из самых востребованных теноров в мире, солит Большого театра Олег Долгов. Многие звезды оказались на фестивале в Коми благодаря тому, что некоторые заграничные театры пока закрыты, Долгов - один из таких артистов. Дирижировать будет маэстро Ариф Дадашев, который на заре своей карьеры пару сезонов работал в театре Сыктывкара", - рассказал Степанов.

30 апреля состоится заключительный гала-концерт, в котором примут участие приглашенные солисты оперы и балета. Ожидается выступление уроженца города Печоры, выпускника гимназии искусств при главе Коми Алексея Лаврова, который сейчас является солистом Метрополитен-опера (Нью-Йорк). Кроме того, в рамках фестиваля пройдет большое количество просветительских мастер-классов.

Международный фестиваль "Сыктывкарса тулыс" проводится в Коми с 1991 года, это одно из наиболее значимых культурных событий региона. Государственный театр оперы и балета Республики Коми, действующий с 1958 года, - крупнейшая культурная площадка в республике. В репертуаре более 60 опер, балетов и постановок других жанров.