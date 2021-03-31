Выставка о полетах артистов на выступлениях открывается в Бахрушинском музее

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Выставка "Полет как мечта", на которой рассматривается феномен парения над землей в номерах артистов разных жанров, открывается в среду в Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина, сообщил генеральный директор музея Дмитрий Родионов.

"Сценические полеты в театре возникли издревле, еще в античном театре. И эти полеты сопровождают театр до настоящего времени. Они, несмотря на свою простоту и наивность, до сих пор вызывают восторг публики не менее, чем в прошлые времена. Эта выставка раскрывает не только грань сопряжения полета с театром, она гораздо шире по представленным темам", - сказал он.

В экспозиции представлена коллекция театрального плаката, архивных фото- и видеоматериалов из собрания Бахрушинского музея. На них отражена вековая история образов в полетах в истории культуры. Так, посетители узнают, какие технические средства используют театры для создания иллюзии полета. Помимо фото сценических полетов, показаны документальные кадры, сделанные на борту космической станции с орбиты Земли.

Куратор выставки Любовь Стерликова обратила внимание, что проект посвящен 60-летней годовщине первого полета человека в космос, которую будут отмечать 12 апреля. "Искусствовед Виталий Пацюков собрал изумительную коллекцию современных художников на тему полета, благодаря ему выставка дает исторический экскурс", - отметила она.

Посетители выставки увидят работы Ильи Кабакова, Дмитрия Цветкова, Сергея Шутова, Андрея Гросицкого, Сергея Катрана, Владимира Стерлигова, Дарьи Коноваловой-Инфанте, Дмитрия Пригова и других авторов. Показаны также футуристические проекты, предоставленные Музеем архитектуры им. Щусева, в которых авторы фантазируют о летающих городах будущего. Зрители увидят супрематическую композицию Эдуарда Штейнберга, инсталляцию Леонида Тишкова, открывающую магическую реальность, работы Андрея Щелокова, героями которых стали цирковые гимнасты. Особое место отведено работам мастеров из собрания Музея Маяковского и архива Александра Лаврентьева.

Выставка пройдет с 31 марта по 30 апреля 2021 года при поддержке фонда "История Отечества". В дополнение к проекту организована обширная культурная программа: лекции и встречи, кинопоказы, детские мастер-классы, квизы и квесты, концерты экспериментальной музыки.