THR: премия "Оскар" задействует площадки в Лондоне и Париже ради очного формата

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет с прямым включением с площадок в Лондоне и Париже. Об этом сообщил во вторник журнал The Hollywood Reporter.

По его сведениям, в ходе видеоконференции с номинантами организаторы сказали, что готовят площадки в столицах Великобритании и Франции, чтобы некоторые участники могли принять личное участие в церемонии, несмотря на ограничения, которые накладывает пандемия коронавируса. Такой ход обусловлен тем, что ранее устроители кинопремии решили проводить вручение наград в очном формате. Точные места дополнительных площадок пока не разглашаются.

Несмотря на подобное нововведение, организаторы призвали всех участников постараться приехать в Лос-Анджелес (штат Калифорния), где будет происходить основное действо. Все расходы, связанные с необходимостью пребывания на карантине, будут компенсированы партнерами церемонии.

93-я по счету церемония вручения наград Американской академии киноискусств ранее планировалась на 28 февраля 2021 года, однако была перенесена на 25 апреля из-за пандемии. Трансляцию мероприятия будет вести телекомпания ABC. В Лос-Анджелесе в церемонии будут задействованы сразу два места - традиционно театр Dolby на Голливудском бульваре, а также центральный железнодорожный вокзал Union Station. В этом году - впервые в истории "Оскара" - в конкурсе разрешено участвовать фильмам, которые не вышли на большие экраны, но транслировались на потоковых сервисах (но у них должны быть запланированные даты премьеры в кинотеатре). Кроме того, сеть квалификационных кинотеатров была расширена за пределы Лос-Анджелеса, в перечень были включены кинотеатры Нью-Йорка, Чикаго, Майами и Атланты.