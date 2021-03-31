Грузинский фольклорист Анзор Эркомаишвили умер от осложнений после коронавируса

ТБИЛИСИ, 31 марта. /ТАСС/. Грузинский фольклорист, основатель вокального ансамбля "Рустави", кавалер грузинского Ордена Сияния Анзор Эркомаишвили умер в возрасте 80 лет от осложнений после коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе.

"Я сожалею в связи с кончиной славного музыканта нашей страны и великого радетеля грузинского фольклора, бывшего члена парламента Грузии Анзора Эркомаишвили. <...> Огромная потеря!" - говорится в заявлении.

Несколько дней назад грузинские СМИ сообщили, что Эркомаишвили заразился коронавирусом. Он лечился в Первой университетской клинике Тбилиси. Состояние его оценивалось как тяжелое, в последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Эркомаишвили родился 10 августа 1940 года в городе Батуми (Аджарская АР). В 1969 году окончил Тбилисскую государственную консерваторию. За год до этого основал вокальный ансамбль "Рустави". Эркомаишвили носил звание Заслуженного деятеля искусства Грузии. В 2014 году он стал почетным гражданином Тбилиси. В 2020 году президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила его Орденом Сияния за вклад в развитие грузинского фольклора.