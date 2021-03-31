В Роскомнадзоре заявили, что фильм "Серебряные коньки" должен иметь маркировку 16+

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Эксперты Роскомнадзора считают, что художественный фильм "Серебряные коньки" должен иметь возрастную маркировку 16+, а не 6+. Об этом в среду сообщила начальник Управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяна Денискина на заседании в Общественной палате России.

"Есть большие вопросы к присвоению этих знаков [по возрастному ограничению] на уровне проката. Наиболее свежая история - фильм "Серебряные коньки" - получил маркировку 6+, при том, что там есть эротические сцены. Наши аккредитованные эксперты сделали экспертизу и сказали, что это 16+ однозначно", - сказала она.

Комментарием Министерства культуры ТАСС пока не располагает.

Картина "Серебряные коньки" стала для режиссера Михаила Локшина полнометражным дебютом. Действие фильма разворачивается в конце 19 века в Петербурге, главными героями становятся сын фонарщика Матвей, чье единственное богатство - доставшиеся по наследству посеребренные коньки, и дочь крупного сановника Алиса, мечтающая постигать науки. Судьбы молодых людей переплетаются удивительным образом. Для исполнителей этих ролей Сони Присс и Федора Федотова роли стали дебютными. Также в картине снимались Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Юра Борисов и другие артисты. Фильм вышел в широкий прокат в декабре 2020 года.