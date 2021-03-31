Российский мультфильм про Ганзеля и Гретель занял второе место по просмотрам на Netflix

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российский анимационный фильм "Ганзель, Гретель и Агентство магии" режиссера Алексея Цицилина по мотивам сказки братьев Гримм за первые выходные после выхода на онлайн-платформе Netflix занял второе место по просмотрам в США и в мире, в некоторых странах он стал лидером. Об этом сообщает в среду пресс-служба "Роскино".

Приключенческий комедийный мультфильм "Ганзель, Гретель и Агентство магии" снимался студией Wizart Animation и кинокомпанией СТВ, участие в создании сценария принимали зарубежные специалисты. Картина вышла на Netflix 25 марта.

"Мы рады успеху компании Wizart, которая последние годы является одним из лидеров экспорта российской анимации. При этом нужно отметить, что российский контент в целом стал очень востребованным на международных онлайн-сервисах, и за последние два года в линейке Netflix появились уже несколько российских проектов разных жанров. Это сериалы "Лучше, чем люди" и "Эпидемия", историческая мелодрама "Серебряные коньки" (эти проекты находятся в категории Netflix Originals), и теперь полнометражный анимационный российский фильм. Мы видим, что российские компании все больше делают акцент на универсальные, интересные глобальной аудитории истории, и это, несомненно, правильный вектор для успеха на международных рынках", - отметила гендиректор "Роскино" Евгения Маркова, которую процитировали в пресс-службе.

Мультфильм занял второе место по просмотрам в мире и в США по итогам первых выходных. В Бразилии, Франции, Греции, странах Скандинавии картина вышла на первое место. По сюжету повзрослевшая Гретель становится одним из лучших агентов сверхсекретного Отдела магической безопасности. Ей поручают расследовать преступление века - похищение короля, а напарником назначают родного брата Ганзеля, известного мошенника, который притворяется волшебником и устраивает для всех желающих красочные шоу.

Студия Wizart Animation существует с 2007 года, за это время студия выпустила шесть полнометражных мультфильмов и несколько сериалов. Среди наиболее известных проектов - франшизы "Снежная королева" и "Волки и овцы". Она также занимается дистрибуцией и продвижением проектов на российском и международном рынках. Авторитетный журнал Animation Magazine включил студию в топ-25 наиболее перспективных анимационных компаний в мире.