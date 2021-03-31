Фасад нижегородского Литературного музея Горького отреставрируют к 800-летию города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 марта. /ТАСС/. Работы по реставрации фасада Литературного музея Горького в Нижнем Новгороде проведут к августу, когда состоятся основные праздничные мероприятия к 800-летнему юбилею города. Об этом в среду сообщил заместитель председателя правительства, региональный министр культуры Олег Беркович.

В июне прошлого года в здании Литературного музея Горького произошел пожар, его площадь составляла 150 кв. метров, затем увеличилась до 500 кв. метров. Пострадавших в результате происшествия не было.

"Сейчас позитивные изменения заметны уже невооруженным взглядом. Это подтверждает и общественный контроль. На объекте работают опытные реставраторы. К августу, то есть непосредственно к 800-летию города, будет отреставрирован фасад, чтобы внешне уже ничего не напоминало о том, что здесь был пожар", - приводит слова Берковича пресс-служба губернатора.

Беркович отметил, что работы внутри здания продолжатся. В музее появится новое выставочное пространство, кафе и литературная гостиная.

Сейчас специалисты расчищают помещения площадью около 300 кв. метров от последствий пожара, уже наладили временное освещение и отопление, расчистили фасад. Работы ведутся на разных участках здания: восстанавливаются чердачные перекрытия, стропильная система, ремонтируется кровля, воссоздается историческая терраса дома, идет внутренняя отделка помещений цокольного и первого этажей. В музее также заменят системы водопровода, канализации и электроснабжения.

Как отметил Беркович, на работы направили порядка 139 млн рублей, к лету генеральный подрядчик доработает проектно-сметную документаци, после чего бюджет увеличится. Власти рассчитывают на привлечение дополнительных средств. "После прохождения экспертизы сметной стоимости мы обратимся за выделением дополнительных средств на завершение всех работ в министерство культуры РФ и правительство региона", - добавил Беркович.

Искусственный мрамор и скандинавские мотивы

При восстановлении музея специалистам открылись новые элементы, о которых ранее не было известно. Так, на одной из лестниц под слоями краски обнаружили розовый искусственный мрамор с оттенками золота. Сейчас над его восстановлением трудятся реставраторы, в том числе из Санкт-Петербурга. Еще одно открытие - плитка со скандинавскими мотивами второй половины XIX века от немецкого производителя. Ее обнаружили в фондохранилище на цокольном этаже, в помещении бывшей кухни.

"Большая научная работа позволила приоткрыть еще одну страницу истории особняка, и это ляжет в основу новой книги. Сегодня мы понимаем, что Варвара Бурмистрова хотела вместить в свой удивительный дом все новинки Европы. Это и уникальная система отопления, открывшаяся плитка, декор и многое другое", - отметила директор музея Лариса Моторина.

Параллельно в нескольких мастерских сейчас реставрируются важные элементы интерьера. Над восстановлением бархата трудятся мастера в Москве, в том числе в Научно-реставрационном центре имени Грабаря. Деревянные панели из Дубового зала, окна и часть дверей отправили в Санкт-Петербург.

О музее

Литературный музей закрыли на реставрацию в 2019 году. В июне прошлого года в здании из-за неисправной проводки вспыхнул пожар. Пострадали все помещения и кровля, почти вся ценная коллекция музея уцелела, так как перед реставрацией экспонаты перевезли во временные хранилища.

Музей располагается в бывшем купеческом доме Бурмистровых в центральной исторической части Нижнего Новгорода. Здание является памятником истории и культуры народов Российской Федерации регионального значения. Особняк был построен в 1882-1885 годах.