В фонд музея Сергея Есенина в Константинове поступила записка поэта 1916 года

ТАСС, 31 марта. Государственный музей-заповедник С. А. Есенина в Константинове (Рязанская область) пополнил фонд запиской, отправленной поэтом к его первой возлюбленной Анне Сардановской. Уникальный артефакт считается последним посланием поэта к девушке и в ближайшее время будет представлен в постоянной экспозиции, а также на выставках в России и за рубежом, сообщил ТАСС в среду директор музея Борис Иогансон.

"Записка датирована 1916 годом. Это последнее известное на сегодня письмо, написанное и отправленное поэтом своей первой возлюбленной. Есенин и Сардановская познакомились в Константинове. Анна приезжала с мамой, сестрой и братом в гости к родственнику - священнику Ивану Яковлевичу Смирнову, дом которого располагался недалеко от усадьбы Есениных", - отметил собеседник агентства.

Как уточнил Иогансон, Есенин и Сардановская встречались в 1906-1912 годах, обычно - в период летних каникул. Их отношения разладились в 1913 году, а переписка прекратилась после 1917 года.

"Записка на почтовой карточке представляют историческую, культурную и музейную ценность. Очень важно, что она будет храниться на родине поэта. Данный раритет способствуют увековечиванию памяти о "певце страны березового ситца" и передаче бесценной информации будущим потомкам. Уникальный артефакт имеет огромное значение для научно-исследовательской работы музея-заповедника, а также для выставочной деятельности как в своих залах, так и на других российских и зарубежных площадках", - уточнили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника, отметив, что ежегодно в фонд учреждения поступает более 100 предметов.

Сергей Есенин родился 3 октября 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии в крестьянской семье, первые стихи написал в возрасте девяти лет. Автор лирических циклов "Радуница" (1916) "Сельский часослов" (1918), "Исповедь хулигана" (1921), "Москва кабацкая" (1924), "Русь Советская" (1925), "Персидские мотивы" (1925) и других; поэм "Инония" (1918), "Сорокоуст" (1920), "Пугачев" (1921), "Баллада о двадцати шести" (1924), "Анна Снегина" (1925), "Черный человек" (1925). 28 декабря 1925 года был найден мертвым в своем номере вгостинице "Англетер" в Ленинграде. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина был основан в 1965 году на базе существовавшего литературно-мемориального музея в селе Константиново и памятных мест в городе Спас-Клепики.