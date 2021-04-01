В Москве покажут изображения, созданные искусственным интеллектом по снимкам Бартникаса

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Презентация совместного проекта аэрофотохудожника Станислава Бартникаса и французской арт-группы Obvious, представляющего работы, сделанные искусственным интеллектом на основе фотоснимков пейзажей Исландии, состоится на выставке Art Russia Fair, сообщил ТАСС сам художник.

"Я довольно много снимаю с воздуха, эти фотографии заряжены энергетически и эмоционально. Мне было интересно, какую свою интерпретацию этих земных красот и ландшафтов сможет предложить искусственный интеллект. Наше взаимодействие выглядело таким образом, что алгоритм вобрал в себя порядка 3 тыс. фотографий из Исландии, отобранных мной, научился на них и создал свои работы", - рассказал Бартникас.

Obvious обучали сеть GAN, обращая внимание на то, чтобы не было сильного искажения первоначальных фотографий. После нескольких экспериментов стороны выбрали работы, которые показывали новое уникальное видение природы. "Мы с интересом обнаружили, что достаточно тонкие материи он способен передавать, аккуратно обошелся с этим материалом, пейзажи остались узнаваемыми. С другой стороны, они собирательные. У нас получилось порядка 11 работ, часть из которых мы представим на выставке", - отметил художник.

Группа Obvious - художники и исследователи в области машинного обучения, с 2017 года они работают над изучением творческих возможностей искусственного интеллекта. В 2018 году команда создала серию классических портретов с использованием алгоритмов GAN. Они стали первыми, кто продал работу, нарисованную компьютером, на аукционе Christie’s за полмиллиона долларов.

Бартникас - аэрофотограф из Москвы, он занимается съемкой пейзажей с высоты, летая на легких самолетах и вертолетах в разных частях света. Его кадры получили более 170 наград в престижных международных конкурсах, а также были опубликованы в ведущих журналах GEO, Bild, View, Vanity Fair, L'OfficielVoyage.